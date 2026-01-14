La plataforma de billetes de Interrail avisa del robo de datos sensibles de sus clientes

Las recomendaciones recientes de la Comisión Europea advierten a los jóvenes beneficiarios del pase Interrail ‘Discover EU’ sobre la necesidad de cambiar contraseñas y vigilar atentamente sus movimientos bancarios ante un incidente de seguridad que ha expuesto información sensible de los usuarios de la plataforma de billetes. De acuerdo con lo reportado por la compañía Eurail en un comunicado, el sistema que gestiona la compra de un único billete flexible para viajar por toda Europa sufrió una brecha a través de la cual se sustrajeron datos personales y bancarios de sus clientes. El incidente, que afecta potencialmente también a los cerca de 400.000 jóvenes que recibieron el pase Discover EU desde 2018, mantiene en alerta a autoridades comunitarias y a los expertos en ciberseguridad que analizan el alcance del daño.

Según informó Eurail, la brecha de seguridad incluyó la posible sustracción de información bancaria y documentos de identidad, como números de pasaporte y DNI, junto a datos de contacto y detalles sobre el país de emisión y fechas de caducidad de los documentos personales. La empresa especificó que, tras detectar el acceso no autorizado, comenzó a aplicar medidas para contener la amenaza e inició una investigación con el apoyo de especialistas externos en ciberseguridad y asesores legales. Eurail informó además que la investigación permanece abierta y que los expertos supervisan constantemente la situación para determinar la profundidad y el impacto del incidente.

El medio que gestiona los abonos Interrail reconoció que uno de los colectivos posiblemente afectados son los jóvenes beneficiarios de Discover EU, iniciativa impulsada por la Comisión Europea desde 2018, que entregó pases gratuitos a aquellos que alcanzaron la mayoría de edad. Tanto Eurail como los servicios comunitarios recalcaron que esta población debe prestar atención a posibles intentos de suplantación de identidad y phishing, accediendo en todo momento a información fiable y evitando responder a requerimientos sospechosos que soliciten claves o datos bancarios. En su comunicación, la Comisión recomendó a los afectados extremar las precauciones, especialmente estando atentos a movimientos irregulares en sus cuentas.

El análisis preliminar realizado por la empresa señala que entre la información que podría estar comprometida figura la facilitada durante el proceso de reserva, incluyendo la identidad básica, datos de contacto y algunos elementos sensibles que identifican a los usuarios, como documentos oficiales. Eurail, según publicó en su comunicado, aclaró que aún evalúa cuáles categorías precisas de datos personales se han visto comprometidas y en qué cantidad han sido copiados los registros desde su base de datos. La compañía subrayó que, hasta el momento, no existen pruebas de que los datos hayan sido explotados de manera indebida o publicados en foros o sitios accesibles al público.

Tal como consignó Eurail, la empresa ha comunicado el incidente a la autoridad europea de protección de datos y colabora con las distintas autoridades nacionales competentes. La empresa precisó que informará directamente a los usuarios cuyos datos hayan sido vulnerados, y manifestó su postura sobre la protección de la información personal al indicar: “Nos tomamos muy en serio la seguridad de la información de nuestros clientes y lamentamos cualquier preocupación que pueda causar este incidente.”

De acuerdo con el comunicado de Eurail, los expertos externos que participan en la investigación monitorizan la situación en tiempo real, buscando rastros de acceso indebido y apoyando los esfuerzos de mejora de los sistemas de protección. El medio informó también que hasta que concluya el análisis, la recomendación es que todos los usuarios que hayan utilizado la plataforma estén atentos a cualquier comunicación oficial y obvien mensajes o enlaces que podrían provenir de actores maliciosos que aprovechen el suceso para tratar de obtener más datos a través de engaños.

La iniciativa ‘Discover EU’ ha implicado la entrega de cerca de 400.000 billetes gratuitos desde 2018, destinados a jóvenes que han cumplido la mayoría de edad en el espacio europeo. Este programa forma parte de los esfuerzos de la Comisión Europea para fomentar la movilidad y el conocimiento del continente entre los jóvenes, por lo que el incidente adquiere una dimensión especial al implicar directamente a participantes de esta política pública.

Según detalló Eurail, la empresa continuará proporcionando actualizaciones conforme avance la investigación y reafirmó su compromiso de informar individualmente a los clientes afectados, así como de trabajar conjuntamente con los expertos en ciberseguridad y las autoridades regulatorias a escala europea y nacional. La situación provoca inquietud entre los usuarios y abre un periodo de seguimiento estricto de la evolución del caso, tanto desde el punto de vista técnico como de protección de los datos personales en el entorno digital de la movilidad juvenil europea.