La creación de empresas registra su mejor noviembre en 19 años, con 10.871 nuevas sociedades

El capital invertido en la constitución de nuevas sociedades mercantiles en España durante el mes de noviembre superó los 514,4 millones de euros, una cifra que representa un aumento interanual del 3,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de este incremento en el importe total suscrito, el capital medio desembolsado por empresa registró un descenso del 5,2% hasta alcanzar los 47.326 euros. Estos datos acompañan el notable repunte en la creación de empresas, que experimentó su mejor desempeño en un mes de noviembre en diecinueve años.

El número de nuevas sociedades en noviembre llegó a 10.871, lo que supuso un aumento del 9% en comparación con noviembre del año anterior, detalló el INE. Este resultado constituye la cifra más alta para dicho mes desde 2006 y pone de manifiesto una tendencia sostenida de mejora en el sector empresarial español. El organismo estadístico señaló que, con esta evolución, el tejido empresarial español acumula ocho meses consecutivos de incrementos interanuales en la fundación de nuevas compañías.

De acuerdo con los datos publicados por el INE, el incremento en la creación de sociedades mercantiles se acompaña de movimientos relevantes en las cifras de disolución. En noviembre, se registraron 2.429 disoluciones de empresas en España, lo que supone una variación interanual del 6,4% en comparación con el mismo mes de 2024. Este dato refleja que, junto al dinamismo en la constitución de nuevas entidades, persiste un volumen significativo de sociedades que cesan su actividad.

La estadística del INE también permite observar cambios en la inversión vinculada a la creación de empresas. Aunque el monto total experimentó un crecimiento, el descenso en el capital medio apunta a una posible mayor diversificación en el tamaño de las sociedades creadas o a una preferencia por estructuras de menor capitalización inicial.

La evolución de estos indicadores es consecuencia, en parte, del contexto económico nacional y de la confianza empresarial. La continuidad en los ascensos durante ocho meses seguidos sugiere un ciclo positivo para el emprendimiento, mientras que los niveles de disolución ponen de manifiesto los desafíos que persisten en el entorno empresarial español.

Las cifras difundidas por el INE servirán para evaluar la fortaleza del tejido productivo y el comportamiento de la inversión en fases de recuperación o de transformación sectorial, además de ser útiles para analizar el impacto de las medidas económicas en vigor. Cuando se publiquen nuevos informes, se podrá conocer un análisis más amplio sobre los tipos de sociedades constituidas, la distribución geográfica de la dinámica empresarial y la relación con otros indicadores económicos.