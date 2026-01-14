Agencias

La cantante mexicana Lila Downs, premio La Mar de Músicas 2026

Reconocida por su potente voz y compromiso social, la artista ha sido seleccionada por su trabajo en defensa de las culturas originarias, el multilingüismo y los derechos humanos, sumando este reconocimiento a su trayectoria global y premios internacionales

Durante las próximas celebraciones del festival La Mar de Músicas en 2026, la mexicana Lila Downs recibirá un reconocimiento especial por su labor en defensa de la diversidad cultural y la promoción de las lenguas ancestrales, según informó el diario El País. Downs, nacida en Tlaxiaco e hija de madre mixteca y padre estadounidense, suma así un nuevo galardón a una destacada trayectoria internacional. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, comunicó el anuncio oficial este miércoles, resaltando el valor del trabajo de la artista para el reconocimiento de los derechos humanos y el aporte de las culturas originarias a la música global.

El reconocimiento se entregará el lunes 20 de julio de 2026, como parte de un concierto especial incluido en la programación del festival, detalló El País. La edición de ese año tendrá a Ecuador como país invitado, y contará también con la participación de Rodrigo Cuevas; el Ayuntamiento de Cartagena, organizador del evento, dará a conocer en los próximos meses información adicional sobre la programación y los espectáculos que formarán parte de La Mar de Músicas 2026.

Lila Downs, cuya obra fusiona sonidos populares mexicanos, música indígena, jazz, folk y otras músicas del mundo, integra en su repertorio los idiomas castellano, mixteco, zapoteco, maya, purépecha e inglés. Según consignó El País, su carrera ha sido reconocida por la originalidad y profundidad de su propuesta artística, basada en la defensa de las raíces culturales y la reivindicación de los pueblos indígenas. La regidora Noelia Arroyo subrayó que la labor de Downs resulta fundamental para hacer visible la diversidad lingüística y la lucha de las mujeres y comunidades originarias en sus distintos contextos sociales.

El medio español añadió que Downs ha sido galardonada con un Grammy y varios Grammy Latinos, lo que refuerza su posición como una voz influyente en la escena internacional de las músicas del mundo. La inspiración en sus antecedentes familiares —con una madre de herencia mixteca y un padre de nacionalidad estadounidense— ha impregnado toda su carrera, permitiéndole desarrollar una identidad artística que entrelaza pasado y presente. Sus producciones musicales han sido consideradas símbolos de resistencia y afirmación cultural, ya que utiliza la música como canal de identidad colectiva y empoderamiento social.

A lo largo de los años, el Premio La Mar de Músicas ha reconocido a figuras clave de la música mundial, como Oumou Sangaré, Susana Baca, Omara Portuondo, Gino Paoli, Cheick Lô, Pablo Milanés, Toto la Momposina, Salif Keita, Jorge Drexler, Youssou N'Dour, Rubén Blades, Eliades Ochoa y Toquinho. El País indicó que el festival continúa con esta tradición al seleccionar a Lila Downs como referente artístico y social para la edición 2026.

De acuerdo con información publicada por El País, Lila Downs destaca por mantener una perspectiva personal y social en todos sus proyectos musicales. La cantante y compositora ha utilizado su plataforma para promover la inclusión, la igualdad y el respeto a la diferencia, tanto en sus canciones como en su trabajo social y comunitario, fortaleciendo así los vínculos entre la música contemporánea y las tradiciones ancestrales. El festival, por su parte, buscará realzar estos valores a través de eventos e iniciativas centradas en la diversidad cultural durante su próxima edición.

Se espera que, en el marco de La Mar de Músicas 2026, el concierto especial de Lila Downs tenga una significación particular para el público, ya que servirá para reconocer el papel de la artista en el escenario internacional y su aportación a la integración de las distintas zonas culturales del mundo. Según puntualizó El País, Ecuador ocupará un lugar destacado en la programación, lo que añade un matiz latinoamericano a la celebración.

Esta distinción refuerza el perfil del festival como plataforma de intercambio cultural y espacio dedicado a la exhibición de las músicas del mundo, con énfasis especial en artistas que han vinculado su labor a los valores de la diversidad, la lengua y la inclusión social, señaló El País. La próxima edición espera dar mayor visibilidad al compromiso artístico y social de músicos latinoamericanos y de otras procedencias a través de una agenda que aún se encuentra en proceso de definición.

