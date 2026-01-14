José Alberto cree que el Racing puede superar al Barça: "Estoy súper tranquilo"

José Alberto López hizo énfasis en que Juan Carlos Arana necesita minutos sobre el campo para aportar al equipo, una situación que, según el técnico, coincide con las expectativas tanto del jugador como del cuerpo técnico. De acuerdo con lo publicado por el medio, el entrenador del Racing de Santander considera que el delantero está en condiciones de contribuir al rendimiento colectivo en el enfrentamiento por los octavos de final de la Copa del Rey, donde el rival será el Barcelona.

Según detalló el medio, el partido tendrá lugar este jueves a las 21:00 en los Campos de Sport de El Sardinero y el Racing encara el reto luego de trece años sin verse las caras ante uno de los grandes del fútbol español. José Alberto expresó en rueda de prensa que se siente especialmente tranquilo en la previa del duelo y manifestó su entusiasmo: “Estoy durmiendo más profundo que nunca, estoy súper tranquilo, con la ilusión de jugar contra el Barça”. El técnico recalcó que la serie despierta una “gran expectación” en la ciudad y entre los seguidores del club, subrayando el ambiente de emoción generado en torno al partido.

El entrenador explicó que, tras más de una década sin enfrentamientos de este calibre, la plantilla y la afición viven una ocasión especial. José Alberto remarcó que tanto el club como sus seguidores se identifican con la Primera División, asegurando: “Que son los primeros, como nuestra afición, de Primera División”. Frente a la relevancia del partido, el técnico insistió en disfrutar del momento y en no dejarse dominar por el temor: “Hay que disfrutar del momento en el que estamos, mirar hacia adelante y no tener miedo. Cuando el balón empieza a rodar, estamos al 50 por ciento”. Según consignó el medio, esas declaraciones reflejan la confianza del entrenador en las posibilidades del Racing si logran mostrar su mejor versión ante el reciente campeón de la Supercopa de España.

La convocatoria del Racing para el partido ante el Barcelona estará integrada por Jokin Ezkieta, Laro, Mantilla, Mario García, Manu H., Castro, Íñigo, Guliashvili, Aldasoro, Arana, Vicente, Andrés, Maguette, Sangalli, Facu, Michelín, Canales, G. Puerta, Suleiman, Pablo Ramón, Damián, Manex Lozano, Salinas, Sergio M. M. y Diego Fuentes, según publicó el mismo medio.

Asimismo, el club ha hecho un llamado a los asistentes al encuentro para que quienes dispongan de entrada digital acudan al estadio con la acreditación previamente descargada en sus dispositivos móviles, una medida destinada a facilitar el acceso y evitar demoras en el ingreso a El Sardinero, detalló el medio.

De acuerdo con lo consignado, el objetivo de José Alberto pasa por aprovechar el apoyo local y la motivación que representa medirse ante un rival de la envergadura del Barça, alentando a sus jugadores a competir sin complejos y a centrarse en las opciones de avanzar en la Copa del Rey si logran desplegar su mejor fútbol.