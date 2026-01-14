Francia prohíbe la entrada al país a diez ultraderechistas británicos por actos violentos contra migrantes

El Ministerio del Interior de Francia ha prohibido la entrada al país a diez militantes ultraderechistas para "garantizar el orden público y prevenir actos de violencia o incitación al odio y la discriminación" contra los migrantes en territorio francés.

"Se han dictado diez prohibiciones administrativas de entrada al territorio francés contra miembros de la organización 'Raise the Colours'. Nuestro Estado de derecho no es negociable; las acciones violentas o que incitan al odio no tienen cabida en nuestro territorio", ha indicado el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en redes sociales.

Los diez militantes de extrema derecha, no identificados por el Ministerio del Interior, "habrían llevado a cabo acciones en territorio francés" que son "susceptibles de causar graves alteraciones del orden público".

Si bien no ha dado detalles, la cartera ha explicado que los miembros de la organización suelen destruir pequeñas embarcaciones utilizadas por los migrantes para cruzar el Canal de la Mancha y llevar a cabo "actividades de propaganda dirigidas al público británico" en las costas francesas cercanas al Paso de Calais.

Asimismo, ha informado de que la cartera tiene conocimiento de estos hechos desde diciembre de 2025 y ha dado instrucciones a las autoridades competentes para identificar a los individuos que formen parte de este movimiento y que lleven a cabo dichas acciones.

Por su parte, el movimiento 'Raise the Colours' ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales que "no ha recibido ninguna notificación formal" sobre dichas medidas administrativas y ha afirmado que "siempre ha defendido que sus actividades sean pacíficas", además de cumplir con la ley.

"La organización no apoya la violencia ni ninguna actividad ilegal (...) Respetamos la autoridad de los gobiernos nacionales para mantener el orden público y seguiremos actuando con responsabilidad y diligencia en nuestros esfuerzos por detener la invasión ilegal de nuestro país", ha agregado.

La organización ultraderechista, que lleva el nombre de 'Raise de Colours' en alusión a la bandera británica, fue cofundada por Ryan Bridge y Elliott Stanley, dos empresarios de Birmingham y el norte de Worcestershire, Inglaterra. En noviembre, Bridge se grabó en redes sociales mientras confrontaba a migrantes que dormían en tiendas de campaña en las calles de la capital, París.

El movimiento ultraderechista es partidario de la teoría de la conspiración conocida como 'el gran reemplazo', que afirma que las élites políticas de los países occidentales utilizan la inmigración para reducir a la población blanca.