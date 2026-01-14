El Barça golea al Atlético y da el golpe a su séptima Liga F seguida

Salma Paralluelo volvió a las canchas después de una lesión y se encargó de cerrar el marcador del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid. La atacante marcó el quinto gol del partido tras una jugada colectiva de su equipo, completando una contundente victoria en la jornada adelantada de la Liga F Moeve. Con este resultado, el conjunto azulgrana incrementó su ventaja en la clasificación y aprovechó la derrota reciente del Real Madrid para consolidar su posición en lo más alto. Según lo publicado por Europa Press, el Barcelona lidera la tabla con 45 puntos, superando por diez unidades al Real Madrid, que suma 35 tras su traspié ante el Athletic Club. El Atlético de Madrid, con 27 puntos, queda relegado y enfrenta dificultades para mantenerse en puestos de acceso a la Champions.

El duelo, disputado en el estadio Johan Cruyff, formó parte de la jornada 17, que se jugó de forma adelantada debido a la participación del Barcelona en la Supercopa de España programada para la próxima semana en Castellón. Europa Press detalla que el Atlético de Madrid llegó al encuentro inmerso en una racha negativa, con dos derrotas y tres empates en los cinco partidos previos de liga, circunstancia que se reflejó en el desarrollo del juego frente al líder.

Las dirigidas por Pere Romeu salieron al campo con presión alta y desde los primeros minutos capitalizaron los errores defensivos del Atlético de Madrid. Ya a los cuatro minutos, Alexia Putellas abrió el marcador al rematar tras una recuperación en campo rival. Pocos minutos después, Claudia Pina amplió la diferencia con un disparo que, tras un rebote, terminó en las redes visitantes. Según consignó Europa Press, el Barcelona dispuso de más ocasiones claras antes del descanso, entre ellas dos oportunidades de Ewa Pajor, pero no consiguió aumentar la brecha durante la primera parte.

El Atlético, bajo dirección de Víctor Martín, intentó sobreponerse para mantener opciones antes del descanso, aunque se centró más en contener el ataque local que en explotar sus propias virtudes ofensivas. Europa Press reportó que las visitantes buscaron reordenarse con el ingreso de Luany, pero no lograron inquietar a la portera azulgrana ni cambiar el rumbo del encuentro.

En la segunda parte, el guion continuó favorable para el Barcelona. A los 60 minutos, Esmee Brugts aprovechó una imprecisión defensiva del conjunto madrileño y sentenció el tercer tanto. Las modificaciones en la plantilla local no alteraron la intensidad del equipo y, poco después, Claudia Pina volvió a aparecer en el área para establecer el cuarto gol, consolidando una actuación destacada según describió Europa Press.

El regreso a la competición de Salma Paralluelo quedó sellado con la anotación final. Tras ingresar desde el banquillo, aprovechó una jugada fluida de su equipo para marcar el 5-0, cerrando una actuación dominante del Barcelona. Europa Press subrayó que este resultado refuerza las aspiraciones del cuadro dirigido por Romeu de conquistar su séptima liga consecutiva, a pesar de que aún restan trece jornadas por disputarse en la presente edición.

El dominio del Barcelona en la Liga F Moeve se ha consolidado durante los últimos cinco años, periodo en el cual el equipo sumó solo cinco derrotas en partidos de liga, según informó Europa Press. Esta solidez explica la ventaja actual y la distancia con sus inmediatos perseguidores, mientras el Atlético de Madrid debe revertir su dinámica negativa si pretende conservar sus expectativas europeas.

La victoria contundente frente a uno de los rivales históricos de la categoría, sumada a los tropiezos de los equipos que le siguen en la tabla, refuerza el liderazgo del Barcelona y complica aún más las opciones de sus principales rivales en lo que resta de la temporada, según el medio Europa Press.