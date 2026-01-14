Díaz aboga por retirar la Medalla de Bellas Artes a Julio Iglesias y avanza que Urtasun lo resolverá "estos días"

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, manifestó en TVE que el caso de las denuncias contra el cantante Julio Iglesias demanda una actuación institucional contundente y aclaró que corresponde al actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, decidir sobre la posible retirada de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que posee el artista. Durante su intervención, Díaz señaló que mantuvo una conversación temprana con Urtasun, quien resolverá el asunto en los próximos días, según reportó Europa Press.

La ministra abordó las denuncias públicas hechas por extrabajadoras del servicio doméstico en propiedades de Iglesias en el Caribe, quienes lo acusan de agresiones sexuales en 2021. Estas denuncias fueron recogidas en una investigación conjunta de eldiario.es y Univisión. Al respecto, Díaz planteó que, además de las responsabilidades penales, existe una dimensión ética que debería guiar la reacción frente a conductas que alcanzan ámbitos de relevancia social y política en España. Remarcó que retirar la distinción honorífica no vulnera la presunción de inocencia, ya que se trata de esferas distintas: la legal y la moral.

Según precisó la vicepresidenta, resulta fundamental distinguir entre el proceso penal, donde prevalecen garantías como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, y las consideraciones éticas, dado el impacto público de tales casos. Díaz advirtió que en la actualidad se están sucediendo numerosos episodios en la vida política española que exigen respuestas ejemplarizantes ante vulneraciones de derechos.

Sobre el informe periodístico que reveló la situación de las extrabajadoras, Díaz expresó que el resultado de la investigación describe situaciones que concentran diversas formas de vulneración de los derechos humanos, en particular hacia mujeres-situadas, dijo, en una posición de debilidad tanto por su condición humana como por su relación laboral con Iglesias. La ministra condenó de forma categórica los hechos y manifestó su apoyo inmediato a las víctimas, alentándolas a continuar con las denuncias.

Díaz elogió el trabajo de las periodistas que dieron a conocer el caso y sostuvo que la respuesta institucional debe ser decidida. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la vicepresidenta destacó la urgencia de combatir el maltrato sistemático hacia las mujeres y advirtió sobre retrocesos que se experimentan en la protección de derechos, pese a los avances registrados en los últimos años.

En este contexto, la titular de Trabajo realizó un llamado a toda la dirigencia política para que asuma un compromiso público en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, sin distinción de signo partidario. Insistió en la relevancia de que las condenas sean explícitas ante comportamientos que vulneren esos derechos, citando la ausencia de pronunciamientos similares por parte de representantes del Partido Popular.

Durante su exposición en TVE, Díaz cuestionó los dichos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien manifestó que jamás se sumaría al "desprestigio" de un cantante tan reconocido como Iglesias. En palabras recogidas por Europa Press, la vicepresidenta interpretó la posición de Ayuso como una alineación con el machismo y la violación de derechos humanos, y señaló que la presidenta regional, al tomar distancia de la condena pública, se sitúa al lado del presunto agresor.

Díaz extendió sus críticas al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, indicando que desde hace varios años no se ha conocido su opinión sobre este tipo de casos. Planteó la preocupación por la influencia de Ayuso en el ámbito educativo y resaltó la necesidad de elegir el respaldo a las víctimas ante denuncias de agresión, aunque éstas sean presuntas. Subrayó que la gravedad del caso requiere atención política y social, y que el silencio o la ambigüedad ante estos hechos tiene implicaciones directas en la percepción y la educación de la sociedad.

Por último, según reportó Europa Press, Díaz reiteró que espera una resolución del ministro de Cultura sobre el futuro de la distinción concedida a Julio Iglesias y volvió a solicitar contundencia en la acción del Gobierno y de toda la dirigencia política frente a situaciones de vulneración de derechos de las mujeres.