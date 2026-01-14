Dia destinará este año 180 millones de euros a impulsar el ahorro y fomentar el consumo de productos frescos

Las iniciativas puestas en marcha por Dia durante los últimos cinco años han implicado una inversión cercana a los 700 millones de euros en promociones, dirigidas especialmente a favorecer el ahorro familiar, según informó la compañía. Esta política de descuentos ha tenido en los productos de la marca propia y en el Club de fidelización dos de sus elementos clave, al ofrecer ofertas personalizadas y exclusivas a los miembros. El compromiso de Dia con facilitar el acceso a una alimentación nutritiva y asequible se ha consolidado con la asignación de un presupuesto de 180 millones de euros en 2024 destinados a impulsar el consumo de productos frescos, especialmente en un contexto de preocupación generalizada por la alimentación.

El medio reportó que la inversión prevista representa un aumento de aproximadamente 5 millones de euros —un 2,9% más en comparación con el año anterior— y se materializará a través de promociones semanales que podrán alcanzar descuentos de hasta el 40% en más de 200 referencias. Un aspecto destacado de estas ofertas es la atención prioritaria a los alimentos frescos, que compondrán alrededor del 40% del total de las promociones impulsadas este año. Entre los productos contemplados se encuentran carnes, pescados, frutas, verduras y una selección de artículos refrigerados. Este esfuerzo por crear productos más accesibles responde, según explicó la cadena de supermercados y difundió el medio, al objetivo de facilitar el acceso de los clientes a alimentos frescos y de calidad a precios asequibles.

Según publicó el medio, los resultados de la encuesta 'II Radar SaluDiable', elaborada por Dia, apuntan a que más del 90% de los consumidores se sienten muy preocupados por su alimentación y bienestar. No obstante, solo el 28% indica que logra mantener hábitos saludables de manera constante. Dia explicó que esta diferencia entre el deseo de consumir alimentos saludables y la realidad de su implementación diaria responde a diversos obstáculos que enfrentan los consumidores. Uno de los principales factores mencionados en el estudio continúa siendo el precio: el 73,1% de los encuestados considera que el coste de los alimentos saludables constituye la mayor dificultad para mantener una dieta equilibrada, y un 64% percibe que consumir alimentos frescos encarece el presupuesto habitual.

En este contexto, detalló el medio, las promociones semanales pasarán a ofrecer rebajas relevantes no solo en productos esenciales, sino también en categorías especialmente valoradas por los clientes que buscan cuidar la calidad de su dieta diaria. Este esfuerzo se suma a las estrategias previas desplegadas por Dia y a sus programas de fidelización, con lo que la cadena refuerza su compromiso de ayudar a las familias a acceder a alimentos frescos bajo condiciones más ventajosas.

De acuerdo con la información difundida, la red de supermercados ha dispuesto que los productos incluidos en las nuevas promociones abarcarán una selección que corresponde tanto a artículos de su marca propia como a otras marcas presentes en su surtido. Los clientes adscritos al Club de fidelización seguirán recibiendo ofertas adicionales diseñadas según sus perfiles de consumo, una herramienta que busca incentivar la recurrencia tanto de compras como de hábitos de consumo saludables.

El medio detalló que las campañas anunciadas se suman al histórico de inversiones realizadas en los últimos años para incentivar el suministro de productos frescos. Tanto los alimentos refrigerados como las carnes, pescados, frutas y verduras contarán con una mayor presencia en las ofertas semanales, alineándose así con las principales demandas recogidas en las encuestas aplicadas a los consumidores.

El objetivo explícito de la compañía, según lo transmitido en el comunicado recogido por el medio, consiste en minimizar la barrera del precio como condicionante para acceder a una alimentación mejorada, al tiempo que se fomenta el consumo constante de alimentos frescos entre la clientela. La extensión de estas iniciativas conecta directamente con los resultados del estudio 'II Radar SaluDiable', que señala cómo el elevado coste percibido de productos frescos suele dificultar la adopción de rutinas alimentarias saludables en la población.

Durante el período evaluado por la compañía, la inversión acumulada destaca una estrategia orientada a mantener la competitividad de precios y responder a las inquietudes expresadas por los consumidores en materia de alimentación y bienestar. Estas acciones buscan reforzar el posicionamiento de la cadena como un actor relevante en la promoción del acceso equitativo a productos de primera necesidad, atendiendo tanto a las preferencias de los consumidores como a las exigencias de un mercado que enfrenta retos asociados al encarecimiento de la cesta de la compra.

En suma, según recogió el medio, la apuesta de Dia por incrementar el presupuesto destinado a promociones sobre alimentos frescos refleja un interés por contrarrestar las percepciones relativas al sobrecoste de una dieta saludable, así como por estimular prácticas de compra que prioricen la calidad nutricional. Además, este enfoque se apoya en la oferta semanal de descuentos, la fidelización personalizada y la adaptación de su catálogo a las necesidades actuales de los consumidores preocupados por el bienestar alimenticio.