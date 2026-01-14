Albares comparece mañana en el Congreso para exponer la posición del Gobierno sobre Venezuela tras la captura de Maduro

El contacto telefónico mantenido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el pasado viernes, figura entre los ejes centrales sobre los que girará la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ante el Pleno del Congreso de los Diputados. Sánchez pudo abordar de manera directa, con la jefa del Ejecutivo interino en Caracas, el nuevo escenario político surgido tras la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de la reciente intervención militar de Estados Unidos. Este encuentro telefónico es parte de una serie de contactos diplomáticos recientes que Exteriores tiene previsto exponer durante la sesión parlamentaria, según consignó el medio Europa Press.

La comparecencia de Albares, pautada para este jueves, busca explicar con detalle la postura que mantiene el Gobierno español tras los acontecimientos que derivaron en la captura y traslado de Maduro a territorio estadounidense, donde enfrenta cargos vinculados al narcoterrorismo, según reportó Europa Press. Albares acude al Congreso tanto a petición personal como en respuesta a una solicitud suscrita conjuntamente por Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu, Bloque Nacionalista Galego y Podemos, mientras el Partido Popular insiste en que la explicación debe provenir también del presidente Pedro Sánchez, al no considerar suficientes los argumentos ofrecidos por Exteriores.

De acuerdo con Europa Press, el Ejecutivo ha defendido de manera reiterada que la intervención militar de Estados Unidos encarna una violación del Derecho Internacional. En esa línea, mantiene que cualquier solución a la prolongada crisis política venezolana debe originarse a partir del diálogo interno y adoptarse mediante vías pacíficas, descartando la legitimidad de cualquier acción impuesta desde fuera. El Gobierno también ha remarcado que la soberanía sobre los recursos naturales de Venezuela pertenece a su población, refiriéndose en concreto a la prioridad declarada por el presidente estadounidense Donald Trump sobre la recuperación de la producción de petróleo en el país suramericano.

Tras la detención de Maduro y su traslado a Estados Unidos, el Gobierno español trasladó su disposición a ejercer de mediador si las partes lo consideran oportuno, con el propósito de propiciar una salida negociada al conflicto. Europa Press destacó que, hasta el momento, no se registraron avances concretos en esa dirección. La labor diplomática de Exteriores ha incluido también una conversación telefónica entre Albares y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Mediante estos contactos, el Ejecutivo pretende fortalecer los canales diplomáticos en favor de una negociación que evite la escalada del conflicto.

La liberación reciente de ciudadanos españoles en Venezuela representa otro de los puntos centrales de la comparecencia. En los últimos días, las nuevas autoridades de Caracas anunciaron un proceso de excarcelación de presos, entre quienes figuran nueve españoles, cinco de ellos con doble nacionalidad, detalló Europa Press. Exteriores ha recibido a cuatro de estos ciudadanos, junto a sus familiares, en una reunión desarrollada el miércoles anterior. El Gobierno considera que estas liberaciones constituyen un paso relevante y ha manifestado su deseo de que este proceso continúe.

Entre los asuntos que es probable aborden los grupos de la oposición en el Congreso figura el rol desempeñado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según recopiló Europa Press, PP y Vox plantearon sus críticas, refiriéndose a una supuesta connivencia de Zapatero con el régimen de Maduro, mientras que Albares reclamó el mismo "respeto" para su figura que el que se otorga a otros expresidentes como Felipe González o José María Aznar. El ministro de Exteriores insistió en que Zapatero nunca ha actuado en nombre del Ejecutivo, aunque valoró de manera positiva sus gestiones orientadas a la mediación en el conflicto venezolano.

El medio Europa Press recopiló que, durante la comparecencia parlamentaria, los diputados tendrán la oportunidad de exigir detalles sobre el alcance y formato de los contactos diplomáticos sostenidos hasta la fecha, incluyendo tanto los de Albares con funcionarios estadounidenses como los de Pedro Sánchez con representantes venezolanos. Además, se prevé que la Cámara aborde el contexto de los últimos movimientos del Gobierno y el efecto inmediato de la decisión estadounidense en la política regional y las relaciones entre España y Venezuela.

El ejecutivo español reiteró su postura crítica respecto a cualquier acción o plan que implique la explotación de recursos venezolanos por parte de terceros países. Según Europa Press, la declaración del presidente Trump sobre la importancia de reactivar la producción de crudo en Venezuela tras el operativo militar ha sido recibida con preocupación en Madrid, donde se subraya la exclusividad de la gestión de estos recursos por parte del pueblo venezolano.

Mientras avanza la nueva etapa política en Venezuela posterior a la caída de Nicolás Maduro, el Gobierno español asegura mantener su disposición para desempeñar un papel activo en la búsqueda de una salida negociada y pacífica. Europa Press indicó que, hasta el momento, la oferta de mediación española sigue estando sobre la mesa, a la espera de que las partes interesadas manifiesten su aceptación o presenten condiciones para avanzar en ese proceso.

Entre tanto, la sesión en el Congreso permitirá a Albares detallar el balance actual de las gestiones humanitarias y diplomáticas emprendidas en las últimas semanas tanto para la protección de ciudadanos españoles como para la promoción de un marco de diálogo en Venezuela. Las deliberaciones parlamentarias girarán sobre la legalidad internacional, la legitimidad de las acciones militares de terceros países y el futuro de las relaciones diplomáticas entre Madrid y Caracas.