Agencias

Mueren tres palestinos, entre ellos un menor de 15 años, por el derrumbe de un edificio en la Franja de Gaza

Guardar

Al menos tres personas, entre ellas un menor de 15 años, han muerto a causa del derrumbe de un edificio situado en el oeste de ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, en medio del aumento de estos incidentes por los daños causados por la ofensiva de Israel y las recientes tormentas invernales.

El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, ha confirmado este balance que incluye a un adolescente identificado como Rimas Bilal Hamuda, según declaraciones recogidas por el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Basal ha advertido que la situación en el enclave palestino "es muy grave" ya que, ha lamentado, "edificios ya no son un refugio seguro para la población" tras los estragos de más de dos años de bombardeos del Ejército israelí, agravados por las continuas lluvias y vientos.

Así, ha hecho un llamamiento a las autoridades y a la comunidad internacional en su conjunto para que "actúen con rapidez y presten apoyo y protección a los civiles afectados" por el temporal.

Por su parte, la agencia de noticias palestina WAFA también ha anunciado que "varios" heridos han sido trasladados al hospital tras el derrumbe de un edificio ubicado en el campamento de refugiados de Al Shati, en el oeste de la citada localidad, que ya estaba dañado por un ataque previo de las fuerzas israelíes.

El Ministerio de Salud gazatí ha confirmado este mismo lunes 71.419 muertos y 171.318 heridos desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 442 muertos y 1.240 heridos desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego, momento desde el que se han recuperado además 697 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mueren seis policías en un atentado con bomba en el norte de Pakistán

Una explosión dirigida contra un vehículo blindado policial en la ciudad de Tank dejó un saldo fatal, según las autoridades, provocando una inmediata operación de búsqueda mientras líderes locales condenaron el incidente y se endurecen las tensiones fronterizas

Mueren seis policías en un

El oro supera por primera vez los 4.600 dólares tras conocerse la investigación al presidente de la Fed

La onza registra un récord intradía de 4.612,40 dólares impulsada por la investigación judicial sobre Jerome Powell, la presión política en Washington, expectativas de recortes de tasas y el contexto global de incertidumbre, según fuentes oficiales y recientes declaraciones

El oro supera por primera

El Gobierno asegura que ni es "equidistante" ni busca "agradar a nadie" en Venezuela e insiste en su oferta de mediación

España reitera su compromiso con la democracia en Venezuela y ofrece actuar como mediador si ambas partes así lo deciden, mientras defiende que el proceso debe ser definido únicamente por la sociedad venezolana y con respeto a los derechos humanos

El Gobierno asegura que ni

El Deportivo-Atlético y el Cultural-Athletic de Copa del Rey, declarados de alto riesgo

La Comisión Estatal declara vigilancia reforzada para los partidos en Riazor y el Reino de León, con medidas preventivas excepcionales, control estricto de accesos y aficiones, así como protocolos de seguridad especiales por parte de clubes y autoridades

Infobae

Podemos augura que la reforma de la financiación está "condenada al fracaso" y acusa al PSOE de enfrentar a territorios

El dirigente de Podemos arremete contra la propuesta de reestructuración de fondos regionales del Ejecutivo, acusa al PSOE de priorizar intereses propios y advierte sobre posibles divisiones territoriales y fracasos legislativos por falta de consenso político

Podemos augura que la reforma