Jessica Bueno deja claro que Roberto estaba soltero cuando empezaron su relación

Después de su intervención televisiva en la que debutó como colaboradora, Jessica Bueno enfatizó que no interfirió en ninguna relación previa de Roberto, el violinista con quien actualmente mantiene un vínculo incipiente, explicando que cuando se conocieron a principios de diciembre, él estaba soltero. De acuerdo con lo publicado por El tiempo justo, la modelo se refirió con firmeza a los rumores que afirman que su ‘amigo especial’ seguía comprometido emocionalmente con Sheila, su ex pareja y madre de su hijo, en el momento en que inició el acercamiento con la sevillana.

La noticia principal, reportada inicialmente por El tiempo justo y propagada rápidamente entre medios del sector del entretenimiento, señala que Jessica Bueno respondió con énfasis a estos señalamientos al asegurar que “cuando lo conocí –a principios de diciembre– estaba soltero”. Además, aclaró que la relación está en una fase de conocimiento mutuo y que no ha puesto etiquetas formales sobre el vínculo con Roberto, describiendo el proceso como gradual y sin prisas debido a sus experiencias personales previas.

El medio indicó que las especulaciones sobre una posible traición surgieron tras las declaraciones de la ex pareja de Roberto, quien afirmó ante periodistas haber descubierto el nuevo romance después de que Jessica publicara en sus redes sociales una interpretación musical del violinista, lo que le generó sospechas. No obstante, la ex concursante de realities desestimó este argumento, señalando que le gusta compartir canciones de diferentes artistas y que la publicación no tenía relación alguna con su vida sentimental: “Simplemente yo cuando lo conocí lo que me gustó fue lo bien que toca el violín, y esa canción me encantó y yo pongo muchas canciones, pongo canciones de Antoñito Molina, de Ginés... Pero no estaba con él, ni conociéndolo, qué va, qué va”, cita Europa Press.

Jessica Bueno expresó ante Europa Press que los rumores carecen de fundamento y los calificó como invenciones sin sustancia, subrayando que cada información puede distorsionarse cuando se busca una interpretación negativa. Indicó que no desea alimentar más controversia sobre este tema, afirmando que su vida está constantemente bajo escrutinio debido a su exposición mediática, lo que genera malentendidos frecuentes: “No quiero darle más bombo a esto porque no merece la pena, de verdad. Mi vida es una telenovela, lo tengo que asumir”, señaló al ser consultada tras su viaje a Madrid.

Consultada sobre el futuro de su relación con Roberto, la modelo se mostró reservada y reiteró que prefiere no hacer planes anticipados ni anticipar desenlaces. Se limitó a señalar que se encuentra en una etapa satisfactoria personal y profesionalmente. Aseguró que “todos tenemos un pasado, yo vivo mi presente”, en alusión a los cuestionamientos que han rodeado sus relaciones sentimentales anteriores.

Según consignó El tiempo justo, la atención mediática sobre Jessica Bueno no solo responde a su reciente vínculo sentimental. En la gala de los premios Army, volvió a ser noticia tras coincidir con Kiko Rivera, su ex pareja y padre de su hijo mayor, Fran, de 13 años. Durante el evento, el cantante cruzó por detrás de ella en el área de prensa, y aunque Jessica intentó llamarlo en varias ocasiones, él no respondió ni la saludó, situación que algunos relacionaron con el deseo de evitar cualquier contacto delante de su actual pareja, Lola García.

La sevillana desmintió esa versión, tal como reportó el medio, señalando que Kiko Rivera directamente no la escuchó debido a la situación en el photocall y que su intento era informarle que su hijo lo estaba esperando. Narró que al verlo, vio la oportunidad de acercarse para comunicarle que Fran se encontraba tras bambalinas, pero sin percatarse de que en ese momento atendía a los medios de comunicación. Aclaró que existe una buena relación entre ambos y que el hijo que comparten pasó tiempo tanto con ella como con su padre durante el evento.

El tiempo justo detalló que Jessica Bueno se mantiene centrada en sus proyectos personales y familiares, y que atribuye la proliferación de rumores a la sobreexposición que provoca su vida pública. A pesar de las reiteradas especulaciones, remarcó que no volverá a justificarse por hechos que, según su versión, no se corresponden con la realidad.