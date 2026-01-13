Agencias

Hungría y Polonia se enzarzan en un cruce de acusaciones por el asilo a un exministro de Justicia polaco

Hungría y Polonia han protagonizado las últimas horas un cruce de acusaciones tras la decisión de Budapest de conceder asilo político a varios ciudadanos polacos, incluyendo al exministro de Justicia de Polonia Zbigniew Ziobro, señalado por malversación en un fondo público destinado a ayudar a víctimas de la delincuencia.

En un nuevo choque entre el Ejecutivo de Viktor Orbán y el de Donald Tusk, el titular de Justicia polaco, Waldemar Zurek, ha tachado de "inaceptable" la posición de Hungría, apuntando a una injerencia del Budapest en un proceso judicial en marcha.

"Los informes sobre el supuesto 'asilo' de Zbigniew Ziobro aún no han sido confirmados en ningún foro internacional oficial. El proceso en curso no se ha suspendido. El 15 de enero, el tribunal considerará la solicitud de la fiscalía de arrestar al exministro de Justicia", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

Zurek ha explicado en su extenso mensaje que la investigación relativa al exministro implica a 33 personas que participaron en un supuesto grupo delictivo para el "uso fraudulento de fondos europeos, facturas falsas y blanqueo de capitales", defraudando casi cinco millones de zlotys, al cambio 1,18 millones de euros.

"Dejando a un lado las emociones, seguimos firmes en el suelo. Es increíblemente triste ver a un exministro del gobierno polaco huir al amparo del fiel aliado de Vladimir Putin, mientras otra lluvia de bombas y cohetes cae sobre barrios ucranianos", señala el titular polaco de Justicia que recuerda que Hungría está recurrentemente en el punto de mira de las instituciones de la Unión Europea por sus violaciones del Estado de derecho.

Es en este sentido cuando Zurek se ha cuestionado la elección de Ziobro de Hungría como "el mejor lugar para ir". "¿Por qué quiere 'restaurar' la democracia en Polonia desde allí?", se ha preguntado.

RESPUESTA DE HUNGRÍA

Este largo mensaje no ha quedado sin respuesta de lado del Ejecutivo de Orbán, quien de voz del ministro de Exteriores, Peter Szijjarto, ha calificado de "demente" que el ministro polaco "dé lecciones sobre democracia, libertad, medios de comunicación y jurisdicción".

El titular de Exteriores magiar ha denunciado que el Estado de derecho "está en crisis" en Polonia y ha asegurado que "la única razón" por la que el Ejecutivo europeo no critica a Varsovia es por que "sirve a la corriente liberal dominante".

Así ha acusado al ministro polaco de "ocupar la televisión pública durante una transmisión en directo", "perseguir a quienes piensan de manera diferente al Gobierno" y "querer meter en prisión a diputados de la oposición".

El abogado del Partido Ley y Justicia (PiS), Bartosz Lewandowski, confirmó este lunes la "protección internacional y asilo político" en Hungría para Ziobro, actual diputado que lideró la cartera ministerial de Justicia entre 2015 y 2023 en los gobiernos de la formación ultraderechista.

