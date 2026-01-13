Agencias

Fiscales de Corea del Sur piden la pena de muerte para el expresidente Yoon por la ley marcial

El proceso judicial por el decreto de la ley marcial sitúa a Yoon Suk Yeol ante la posibilidad de la máxima condena, mientras fiscales lo acusan de utilizar fuerzas militares para interrumpir el funcionamiento del Parlamento y socavar instituciones democráticas

La acusación sostiene que Yoon Suk Yeol intentó "socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional", según informó The Korea Times. En el expediente presentado se considera que estas acciones constituyeron una amenaza significativa para las instituciones democráticas de Corea del Sur, motivo por el cual el equipo especial de fiscales solicitó la pena de muerte para el exmandatario. Esta petición se formalizó en una vista judicial ante el tribunal de distrito de Seúl, dentro de un proceso jurídico que ocupa un lugar destacado por su impacto y controversia en la historia reciente del país.

De acuerdo con The Korea Times, los hechos investigados se relacionan con la promulgación de la ley marcial en diciembre de 2024, decisión que derivó en el despliegue de tropas junto al Parlamento surcoreano durante varias horas y desencadenó una crisis política interna. Los fiscales argumentaron que Yoon Suk Yeol no cumplió con los requisitos constitucionales para la imposición de la ley marcial, ya que esta medida está reservada únicamente para situaciones de guerra, emergencia nacional o crisis de máxima gravedad. A pesar de las explicaciones del acusado, quien defendió la legitimidad y constitucionalidad de su decisión, las autoridades judiciales desestimaron tales argumentos.

El proceso penal alcanza también a varios colaboradores cercanos de Yoon Suk Yeol, incluidos ministros y altos funcionarios de su administración, quienes enfrentan cargos como cómplices en la supuesta insurrección por haber facilitado o incitado la declaración de la ley marcial. Según consignó The Korea Times, la investigación abarca acciones específicas que habrían permitido la detención de destacadas figuras políticas el 3 de diciembre, fecha clave dentro del proceso. Entre quienes presuntamente se vieron afectados por la orden de arresto están el presidente del Parlamento, Woo Won Shik, y Lee Jae Myung, líder opositor en aquel momento y actual presidente surcoreano.

La acusación formal sostiene que los hechos imputados al exgobernante corresponden a los delitos de insurrección, abuso de poder y obstrucción a la justicia. The Korea Times detalló que, bajo el Código Penal de Corea del Sur, la persona responsable de liderar actos de esta naturaleza puede enfrentar tres posibles resultados: condena a muerte, prisión perpetua convencional o prisión perpetua sin la obligación de realizar trabajos forzados.

El contexto de esta investigación ha generado amplias repercusiones en la opinión pública y entre los poderes del Estado surcoreano, según reportó The Korea Times. La gravedad de la solicitud fiscal responde a una interpretación estricta de las consecuencias de la ley marcial y su impacto sobre el proceso democrático. Entre los argumentos presentados por el equipo especial, figura el señalamiento de que la decisión de emplear a las fuerzas militares representó el intento deliberado de interferir en el funcionamiento de la Asamblea Nacional, superando los límites del poder constitucional asignado al Ejecutivo.

The Korea Times relató que, tras la imposición de la ley marcial, varios funcionarios del Gobierno de Yoon fueron llamados ante la justicia bajo la sospecha de haber participado activamente en la movilización militar y policial, cuestión que aumentó la tensión política en el país. La estrategia fiscal insiste en que el despliegue de las fuerzas de seguridad no solo buscó frenar a los opositores, sino también condicionar el marco institucional de Corea del Sur.

Hasta el momento, el tribunal de distrito de Seúl no ha dictado sentencia sobre el caso. La causa permanece abierta mientras prosigue el análisis judicial de las pruebas y testimonios recopilados. De acuerdo con el medio surcoreano, se espera que el veredicto definitivo tenga una incidencia considerable en la interpretación de los límites legales y constitucionales respecto al uso de la ley marcial y el papel de las fuerzas militares en situaciones de conflicto político.

