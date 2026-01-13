España condena los "inaceptables ataques" de Israel contra la FINUL tras el último contra militares españoles

El Estado Mayor de la Defensa informó que tres carros de combate del ejército israelí cruzaron a territorio libanés durante la tarde del lunes, abriendo fuego contra un destacamento español de la Brigada Este de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL), sin que se registraran heridos. Tras este incidente, el Gobierno de España pidió a las autoridades israelíes el cese inmediato de su ofensiva y el respeto estricto a los acuerdos internacionales, reafirmando así su compromiso con la estabilidad en Líbano y la seguridad de los 'cascos azules'.

Según reportó el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un comunicado recogido por diversos medios, el Ejecutivo español manifestó una "firme condena" a lo que describió como "ataques inaceptables" llevados a cabo por Israel contra posiciones de la FINUL, señalando que el último de estos episodios de violencia volvió a poner en riesgo la integridad del personal militar español desplazado en la zona. El comunicado calificó la serie de incidentes como una "seria escalada" contra el contingente internacional y sus infraestructuras en Líbano.

El medio señaló que el Gobierno de España instó a Israel a ejercer el máximo respeto por las fuerzas de paz y recordó a las autoridades israelíes sus obligaciones en materia de Derecho Internacional, así como la necesidad de cumplir con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024. En virtud de dicho acuerdo, el partido-milicia chií libanés debía replegarse del sur del país, mientras que las tropas israelíes estaban obligadas a abandonar el territorio libanés.

El Ministerio de Asuntos Exteriores detalló en su comunicado, según consignó el Estado Mayor de la Defensa, que los tanques israelíes abrieron fuego sin provocar heridos entre el personal español. Este tipo de incidentes ha sido fuente de preocupación para el Ejecutivo, que destaca su apoyo continuado al mandato de la FINUL y la importancia de su trabajo para mantener la paz y la estabilidad en la región.

Tal como publicó la fuente oficial, el Gobierno de España reafirmó su compromiso con la soberanía, la integridad territorial y la estabilidad de Líbano, así como el respeto total a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Dicha resolución establece las normas del alto el fuego y regula la presencia de fuerzas internacionales en el sur del país, contemplando además el papel de observación y mediación que desempeña la FINUL.

A lo largo de su comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó la relevancia del cumplimiento íntegro de los acuerdos internacionales y del apoyo continuado al contingente de la ONU, advirtiendo que los ataques recientes representan una escalada peligrosa para el personal y las infraestructuras de paz desplegadas en la zona de conflicto. Tanto el Estado Mayor de la Defensa como la diplomacia española han subrayado su preocupación por la seguridad de los 'cascos azules' y su determinación de mantener la colaboración en el seno de las Naciones Unidas.

Según informó la fuente, el Ejecutivo español considera que es imprescindible un respeto efectivo a las zonas de despliegue de la FINUL y reclama a las partes involucradas la adopción de medidas que garanticen la seguridad del personal internacional que actúa bajo mandato de la ONU. La representación española en Líbano, integrada en la Brigada Este, cuenta con una trayectoria consolidada en labores de mediación y vigilancia en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz impulsadas desde 2006.

Finalmente, según el comunicado citado por el medio, España mantiene su respaldo al mandato de la FINUL como instrumento esencial para alcanzar una solución pacífica y duradera en el sur de Líbano, reiterando la importancia de respetar la integridad física del personal desplegado bajo bandera de las Naciones Unidas y recordando que el respeto a los acuerdos de alto el fuego resulta indispensable para preservar la estabilidad regional.