El primer ministro de Groenlandia, sobre el futuro de la isla: "Si tenemos que elegir, preferimos Dinamarca"

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha asegurado este martes que, en caso de tener que tomar una decisión sobre el futuro del territorio, prefiere "la Groenlandia de ahora", que "es danesa y no estadounidense", unas declaraciones que llegan a tan solo un día de la reunión de ministros de Exteriores prevista para este miércoles en la Casa Blanca y en la que participará también el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

"Si tenemos que elegir, preferimos Dinamarca. Dinamarca, la Unión Europea y la OTAN. Preferimos la Groenlandia que conocemos hoy. Este no es el momento de divisiones y discusiones, es el momento de permanecer unidos y seguir construyendo en base a la comunidad que ya tenemos", ha afirmado durante una rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, según informaciones del diario 'Sermitsiaq'.

En este sentido, ha lamentado la presión actual ejercida por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha señalado que resultan "inaceptables" sus continuas amenazas sobre la isla ártica. "Estamos haciendo frente a una crisis geopolítica", ha expresado, al tiempo que ha hecho hincapié en que el territorio "no está en venta".

"Groenlandia espera que el diálogo fluya con respeto y teniendo siempre en cuenta la posición constitucional de Groenlandia, así como el Derecho Internacional y el derecho de la población a la autodeterminación", ha sostenido. "Una cosa que todo el mundo debe entender es que no seremos parte de Estados Unidos. No vamos a estar gobernados por ellos", ha añadido.

En este sentido, Nielsen ha subrayado que el territorio "confía en la OTAN y en su apoyo". "El respaldo de la UE y Dinamarca son cruciales en estos momentos", ha recalcado.

Por su parte, la primera ministra danesa ha manifestado que "lo que está sucediendo, no tiene nada que ver con Dinamarca". "Esto va de cambiar las fronteras a la fuerza, de entender que no puedes comprar a otras personas, y que los países pequeños no deben temer a los más grandes", ha insistido.

Sobre la reunión prevista para mañana, ha explicado que el objetivo de los daneses y los groenlandeses es "permanecer unidos". "Vamos juntos. Nos mantendremos juntos. Y así, enviaremos nuestro mensaje de que Groenlandia no está a la venta", ha apostillado. "La OTAN debe proteger a Groenlandia como a cualquier otro territorio de la Alianza", ha remachado.

