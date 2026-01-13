EEUU denuncia el ataque ruso con un misil con capacidad nuclear contra una zona de Ucrania cerca de Polonia

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Tammy Bruce, ha denunciado este lunes los reiterados ataques lanzados por el Ejército ruso, en concreto el lanzamiento contra territorio ucraniano el pasado viernes del misil hipersónico 'Oreshnik', con capacidad para portar cabezas nucleares.

"Rusia ha lanzado más ataques, incluyendo el lanzamiento de su misil balístico Orishnik con capacidad nuclear, que tuvo como objetivo una zona de Ucrania cercana a la frontera con Polonia y la OTAN", ha denunciado Bruce ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En este escenario, ha tachado la agresión como "otra peligrosa e inexplicable escalada de esta guerra, incluso cuando Estados Unidos está trabajando urgentemente con Kiev, otros socios y Moscú para poner fin a la guerra mediante un acuerdo negociado".

"Condenamos los continuos e intensificados ataques de Rusia contra las instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles de Ucrania", ha aseverado la diplomática estadounidense, que ha recordado al Kremlin su voto favorable a la resolución 2774 del Consejo de Seguridad, aprobada hace algo menos de un año y que "exigía el pronto fin del conflicto y una paz duradera".

En este sentido, ha incidido en que "Rusia, Ucrania y Europa deben buscar la paz con seriedad", especialmente en lo que ha descrito como "un momento de enorme potencial, debido únicamente al compromiso inigualable del presidente Trump con la paz mundial", y en el que "ambas partes deberían estar dispuestas a trabajar juntas para poner fin a la guerra".

Sus palabras han llegado el mismo día en que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido a sus socios que mantengan sobre la mesa todas las medidas de presión contra Rusia, cuyos comportamiento y retórica, ha alertado, "no indican en absoluto que deseen poner fin a esta guerra ni que se estén preparando" para culminar el proceso de paz.