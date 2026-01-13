Detienen en Ciudad de México a seis integrantes del Tren de Aragua

La detención de Bryan ‘N’ en la alcaldía Iztapalapa, a quien las autoridades consideran operador financiero de una organización criminal de alcance transnacional, destacó entre los recientes operativos de seguridad llevados a cabo en la Ciudad de México. Según informó la agencia EFE, este individuo figuraba como responsable de habilitar inmuebles tanto para ocultar a víctimas de trata como para alojar a integrantes del grupo delictivo Tren de Aragua, lo que formaba parte de una estrategia más amplia para combatir una red dedicada a la extorsión, la explotación sexual, el narcotráfico y la privación ilegal de la libertad en zonas clave de la capital mexicana.

El operativo coordinado, reportado por EFE, incluyó la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Guardia Nacional, así como las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Durante la operación se logró la detención de seis personas identificadas como integrantes del Tren de Aragua, una organización vinculada a delitos como extorsión, trata de personas, tráfico de drogas y armas, homicidio y tráfico ilícito de migrantes, informó el medio citado.

Entre los apresados figura Lesli Valeri ‘N’, a quien las autoridades identificaron como responsable del cobro por explotación sexual, distribución de drogas y control de mujeres víctimas. De acuerdo con lo señalado por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, Lesli Valeri ‘N’ también habría actuado como enlace entre el Tren de Aragua y un grupo criminal local. Esta información se dio a conocer a través de los canales oficiales y redes sociales del propio funcionario, según publicó EFE.

La investigación que llevó a estas detenciones involucró trabajos de inteligencia y vigilancia fija, móvil y discreta en diferentes domicilios del barrio Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, detalló EFE. Estas labores permitieron a los agentes de seguridad reunir los elementos necesarios para solicitar ante las autoridades judiciales las órdenes de aprehensión correspondientes. Además, la SSPC señaló que durante los cateos y registros, los agentes aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo y equipos de cómputo. Se localizó también una libreta que, según el boletín oficial citado por EFE, contenía una lista de nombres vinculados al cobro de piso a mujeres en varias zonas de la ciudad.

Durante el despliegue en Iztapalapa, Bryan ‘N’ fue arrestado en cumplimiento de órdenes judiciales pendientes relacionadas con el delito agravado de trata de personas y delincuencia organizada, según indicó la SSPC en un comunicado. El medio EFE precisó que, además de vincularse como operador financiero, Bryan ‘N’ facilitaba viviendas que servían para ocultar a víctimas y alojar tanto a integrantes del grupo como a mujeres extranjeras presuntamente explotadas.

En el marco de estos operativos, las autoridades lograron ejecutar siete órdenes de aprehensión adicionales relacionadas con delitos de trata de personas agravada y delincuencia organizada, según consignó EFE. La coordinación entre los diferentes niveles y dependencias de seguridad federales y locales fue resaltada como clave para el éxito de la operación.

La SSPC subrayó en su informe que la detención de los seis presuntos miembros del Tren de Aragua resulta del seguimiento a una estructura criminal transnacional dedicada, entre otros delitos, a la extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidio, tráfico de drogas y armas, así como al tráfico ilícito de migrantes, reiteró EFE. El Tren de Aragua ha sido objeto de investigaciones en varios países de América Latina y la acumulación de pruebas permitió a las autoridades mexicanas actuar en coordinación para ejecutar los arrestos en Ciudad de México.

De acuerdo a la información difundida, desde febrero de 2025 y hasta el 12 de enero, el Gobierno de México, a través de la llamada ‘Operación Frontera Norte’—acordada con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de evitar la imposición de aranceles—ha detenido a 10.706 personas y ha confiscado 118,8 toneladas de droga, entre las que se incluyen 601 kilogramos de fentanilo. Estas acciones, registró EFE, se enmarcan en un esfuerzo bilateral para contener el avance del crimen organizado y el flujo ilícito de sustancias y personas, con participación de elementos de seguridad federales y locales.

Las autoridades mexicanas continúan sumando operativos de alcance conjunto para desarticular células de grupos criminales internacionales como el Tren de Aragua que, según lo consignado en informes oficiales y reportado por EFE, mantienen presencia en múltiples zonas de la capital y operan en esquemas delictivos complejos. Parte de las investigaciones sigue orientada a identificar más responsables de explotación sexual, cobro de piso e intermediación con otras organizaciones delictivas.

La evidencia recabada por las diversas instituciones de seguridad incluye registros de operaciones inmobiliarias, armas, sustancias ilegales, tecnologías de comunicación y documentación relacionada con la administración de la red delictiva, elementos que han permitido avanzar en la imputación de los arrestados. La SSPC, al comunicar los avances de la investigación, señaló que mantienen desplegadas acciones de inteligencia para impedir la reconfiguración de la estructura criminal en la Ciudad de México y otras entidades, de acuerdo a lo informado por EFE.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes, y las investigaciones respecto a la estructura financiera, la captación de víctimas y la coordinación con otras agrupaciones criminales prosiguen conforme a las indagatorias abiertas. El despliegue multidisciplinario de las fuerzas federales y capitalinas busca profundizar en la localización de activos y personas vinculadas al Tren de Aragua, con la finalidad de obstaculizar la continuidad de estas redes ilegales y proteger a grupos vulnerables, de acuerdo a la información publicada por EFE.