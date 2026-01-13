Aumentan a cuatro los muertos por el derrumbe en viviendas dañadas por Israel en plenas tormentas

El balance de muertos a causa del derrumbe en las últimas horas de varias viviendas dañadas por los ataques de Israel durante su ofensiva contra la Franja de Gaza ha aumentado a cuatro, en medio de las lluvias y los fuertes vientos por una nueva tormenta en el enclave palestino.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que un total de tres personas, entre ellas una adolescente de 15 años, han muerto por el derrumbe de un edificio al oeste de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja.

Asimismo, una mujer ha muerto por el derrumbe de la pared de una vivienda en la calle Al Zaura, también situada en la ciudad de Gaza, después de que el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, advirtiera de que la situación en el enclave palestino "es muy grave" ya que, ha lamentado, "edificios ya no son un refugio seguro para la población" tras los estragos de más de dos años de bombardeos del Ejército israelí.

Basal hizo además un llamamiento a las autoridades y a la comunidad internacional en su conjunto para que "actúen con rapidez y presten apoyo y protección a los civiles afectados" por el temporal, tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

El Ministerio de Salud gazatí ha confirmado este mismo lunes 71.419 muertos y 171.318 heridos desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 442 muertos y 1.240 heridos desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego, momento desde el que se han recuperado además 697 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.