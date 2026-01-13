Agencias

Aumentan a cuatro los muertos por el derrumbe en viviendas dañadas por Israel en plenas tormentas

Guardar

El balance de muertos a causa del derrumbe en las últimas horas de varias viviendas dañadas por los ataques de Israel durante su ofensiva contra la Franja de Gaza ha aumentado a cuatro, en medio de las lluvias y los fuertes vientos por una nueva tormenta en el enclave palestino.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que un total de tres personas, entre ellas una adolescente de 15 años, han muerto por el derrumbe de un edificio al oeste de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja.

Asimismo, una mujer ha muerto por el derrumbe de la pared de una vivienda en la calle Al Zaura, también situada en la ciudad de Gaza, después de que el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, advirtiera de que la situación en el enclave palestino "es muy grave" ya que, ha lamentado, "edificios ya no son un refugio seguro para la población" tras los estragos de más de dos años de bombardeos del Ejército israelí.

Basal hizo además un llamamiento a las autoridades y a la comunidad internacional en su conjunto para que "actúen con rapidez y presten apoyo y protección a los civiles afectados" por el temporal, tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

El Ministerio de Salud gazatí ha confirmado este mismo lunes 71.419 muertos y 171.318 heridos desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 442 muertos y 1.240 heridos desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego, momento desde el que se han recuperado además 697 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Albares convoca al embajador de Irán en España para trasladar su "repulsa" a la represión de las protestas

José Manuel Albares exige fin de encarcelamientos arbitrarios en Irán y el restablecimiento de las libertades civiles, afirmando que “el derecho de comunicación libre es fundamental” durante su reunión con el representante diplomático de ese país en Madrid

Infobae

Albares confirma que el lunes fueron liberados otros tres españoles encarcelados en Venezuela

Tres ciudadanos liberados recientemente en cárceles venezolanas se suman a los cinco que llegaron a España la semana pasada, según anunció José Manuel Albares, quien detalló que uno permanecerá en Venezuela, mientras otros dos evaluarán si retornan

Infobae

Capgemini nombra a Laurent Perea nuevo consejero delegado en España

Con casi dos décadas de carrera en el grupo y experiencia en dirección estratégica, Laurent Perea tomará las riendas tras la salida de Luis Abad, cuya gestión destacó por consolidar el liderazgo de la firma en el sector español

Capgemini nombra a Laurent Perea

Israel asegura que está "alerta" ante "escenarios sorpresa" en relación con la oleada de protestas en Irán

Las autoridades israelíes advierten sobre posibles desarrollos inesperados relacionados con recientes manifestaciones en territorio iraní, mientras crecen las tensiones entre Teherán y Washington y Estados Unidos no descarta acciones militares en respuesta a la represión

Israel asegura que está "alerta"

Fallecen dos pacientes oncológico en el Hospital de Burgos por un error en el preparado del tratamiento

Fallecen dos pacientes oncológico en