Zach Hicks finaliza su etapa en el UCAM Murcia CB

El estadounidense Zach Hicks, quien formó parte del UCAM Murcia CB durante la presente temporada de la Liga Endesa y participó en 14 partidos, no continuará en el equipo. El club ha oficializado este domingo la rescisión de su contrato y la salida del alero, según informó la entidad en un comunicado recogido por los principales medios deportivos.

De acuerdo con los detalles difundidos por UCAM Murcia CB y recogidos por los medios, el acuerdo entre ambas partes marca el final de una etapa corta para Hicks en la plantilla murciana. El jugador, que llegó como refuerzo para el curso, acumuló una media de 9 minutos en pista por encuentro, con unos promedios estadísticos de 1,9 puntos y 1,3 rebotes, y una valoración media de -0,3 en las métricas oficiales de la liga.

Durante el tiempo que permaneció en el club, Hicks fue reconocido internamente por su compromiso y profesionalismo, aspectos que la institución subrayó en el mensaje de despedida. El UCAM Murcia CB valoró especialmente la implicación mantenida por el estadounidense en las sesiones de entrenamiento y los partidos oficiales, así como su actitud constante tanto en el ámbito deportivo como en el entorno del vestuario y las actividades diarias del club, según detalló la entidad.

El comunicado oficial del club también incluyó un agradecimiento a Hicks por el período en que defendió sus colores y un mensaje de buenos deseos para el futuro de la carrera profesional del jugador, fórmula habitual en los anuncios de ceses en el ámbito del baloncesto profesional. El UCAM puntualizó que la rescisión se llevó a cabo por acuerdo entre las partes y sin mayores detalles sobre las condiciones del mismo, reportó el club en la información reproducida por los diferentes portales deportivos.

El paso de Hicks por el conjunto murciano ha sido breve, con un impacto limitado en las estadísticas colectivas y sin registrar cifras destacadas en los apartados principales del juego, según consignó la información facilitada por UCAM Murcia CB. La marcha del alero reconfigura la rotación del equipo para el tramo decisivo de la competición y deja vacante una plaza de extranjero en la plantilla.

Hicks, que llegó a Murcia con la expectativa de consolidar su desarrollo profesional en una de las ligas más reconocidas de Europa, encara ahora un nuevo escenario en su trayectoria deportiva. Su salida se suma a otras operaciones habituales en las plantillas de la Liga Endesa a mitad de temporada, donde la flexibilidad contractual y la adaptación a las necesidades técnicas suelen propiciar movimientos de este tipo, detallaron fuentes del club.

El club señaló también que la decisión responde a circunstancias deportivas y a la dinámica interna de la plantilla, aunque evitó especificar los motivos exactos detrás de la rescisión, según publicó el propio UCAM Murcia CB. Con este anuncio, la entidad murciana continúa con su planificación de la temporada, ajustando su estructura y recursos humanos de cara a los próximos compromisos oficiales en la competición nacional.