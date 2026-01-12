Ucrania insta a sus socios a mantener la defensa de sus instalaciones energéticas en plena ofensiva rusa

El Gobierno de Ucrania ha apelado nuevamente a sus socios a continuar apoyando la defensa de su infraestructura energética en plena ofensiva de las fuerzas rusas sobre estos objetivos, en medio de las bajas temperaturas que están afectando a gran parte del país durante este invierno.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha informado este lunes de que de los socios de Kiev ya disponen de una lista detallada de sus necesidades, el mismo día en el que Rusia ha golpeado instalaciones energéticas en hasta siete regiones, dejando sin luz a centenares de localidades.

"Estoy convencido de que habrá soluciones adicionales" y "de que se tendrán en cuenta nuestras capacidades de defensa aérea y, por supuesto, energéticas", ha señalado Sibiga desde Kiev durante una rueda de prensa conjunta con su par noruego, Espen Barth Eide, quien ha anunciado una nueva entrega de 400 millones de dólares.

La mitad de este nuevo paquete de ayuda noruego --que asciende a casi 17.000 millones de dólares en dos años-- irá destinado a las "necesidades urgentes" de Ucrania para hacer frente al invierno, como la compra de gas y las reparaciones en el sector afectado por los bombardeos, ha explicado Eide, según ha recogido la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

En las últimas horas, los ataques rusos han dejado sin luz y calefacción a centenares de localidades, en medio de temperaturas que han bajado hasta los menos diez grados bajo cero. La situación más difícil persiste en ciertas zonas de Kiev, según ha advertido la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko.

"La tarea principal es restablecer el suministro eléctrico y de calefacción a todos los hogares", ha expresado la jefa de Gobierno ucraniano en un mensaje en su cuenta de Telegram, desde donde ha aclarado que a pesar de los "constantes ataques enemigos", la infraestructura crítica funciona correctamente.

A lo largo de la pasada noche, se han registrado varios ataques sobre la infraestructura energética de hasta siete regiones de todo el país, principalmente en Kiev, donde 161 localidades han sufrido cortes de luz y calefacción, pero también en Odesa, Yitomir, Sumi, Járkov, Donetsk, Dnipropetrovsk y Chernígov.