Trump sugiere dejar fuera a ExxonMobil de sus planes petroleros en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este domingo que dejará a ExxonMobil al margen de su iniciativa para que las principales empresas petrolíferas inviertan al menos 100.000 millones de dólares (unos 85.800 millones de euros) de su Gobierno en la reconstrucción de la industria petrolera venezolana.

"Probablemente me inclinaría por dejar fuera a Exxon", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el avión presidencial, alegando que "no (le) gustó su respuesta. Están jugando demasiado".

El mandatario estadounidense ha pronunciado estas palabras después de la reunión celebrada el pasado viernes en la Casa Blanca con una veintena de ejecutivos del sector en la que el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, expresó algunas de las reservas más fuertes a dicho plan, recoge la agencia de noticias Bloomberg.

En particular, Woods afirmó que Venezuela es "inviable para la inversión" basándose en "las estructuras y marcos legales y comerciales vigentes en la actualidad" en el país latinoamericano y señaló que los activos de su empresa habían sido confiscados por Caracas en dos ocasiones anteriores.

Trump, que no ha precisado de qué manera podría excluir a ExxonMobil de operar en el país latinoamericano, ha afirmado asimismo a bordo del Air Force One que se reunirá con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "en algún momento".

"Ella nos preguntó si podíamos aceptar 50 millones de barriles de petróleo y yo le dije que sí, que podíamos. Ahora mismo están de camino a Estados Unidos", ha asegurado, después de considerar que "Venezuela está funcionando muy bien". "Estamos trabajando muy bien con (sus) líderes. Veremos cómo acaba todo", ha agregado.

A su vez, el presidente estadounidense ha afirmado que sí tiene fecha para su encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado y que será "el martes o miércoles" de esta semana, según ha señalado a la prensa, reiterando que está "deseando que llegue ese momento".

Por otra parte, ha evitado indicar qué tipo de acuerdo busca con Cuba, afirmando que lo anunciará "muy pronto". "Lo más importante ahora mismo es que vamos a ocuparnos de las personas que han venido de Cuba, que no son ciudadanos estadounidenses y que se encuentran en nuestro país", ha señalado.

Trump ha emplazado horas antes a las autoridades de La Habana a "llegar a un acuerdo" tras destacar que tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado fin de semana, "se han acabado" los envíos de petróleo y dinero desde Caracas.