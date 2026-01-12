Agencias

Trump reitera que poseerá Groenlandia "de una forma u otra"

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este domingo su amenaza de que tomará Groenlandia "de una forma u otra", asegurando que la defensa de este territorio autónomo de Dinamarca son "dos trineos tirados por perros".

"Si no tomamos Groenlandia, lo harán Rusia o China. Y no voy a permitir que eso suceda", ha señalado ante la prensa desde el Air Force One al ser preguntado sobre una acción militar estadounidense contra la isla, de la que ha dicho que "estamos hablando de adquirirla, no de alquilarla, no de tenerla a corto plazo".

El inquilino de la Casa Blanca ha negado haber hecho ninguna oferta real a Dinamarca, y ha criticado que el Ejecutivo danés "no vaya" a la isla pese a que "no quiere que Rusia o China tomen el control" y a que en "Groenlandia, básicamente, su defensa son dos trineos tirados por perros".

En esta línea, ha vuelto así a aludir a la supuesta presencia de destructores y submarinos chinos y rusos "por todas partes" en las inmediaciones de Groenlandia y ha asegurado que, en cambio, "(le) encantaría llegar a un acuerdo" con los groenlandeses. "Es más fácil", ha considerado, antes de reiterar que "de una forma u otra, vamos a quedarnos con Groenlandia".

Trump ha reconocido que "esto afecta a la OTAN" pero ha asegurado que "ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos", al ser preguntado sobre el hecho de que una acción militar comprometa a la Alianza Atlántica.

En este sentido, ha defendido que es él quien ha "salvado" al organismo, al exigir a los Estados miembros que destinen el 5 por ciento de su PIB en lugar del 2 por ciento. "No tendríais la OTAN si yo no fuera presidente", ha subrayado.

Sobre una posible salida de Estados Unidos de la OTAN, Trump ha afirmado que el grupo de 32 países "se enfadaría si lo hiciera". "Se ahorraría mucho dinero. Me gusta la OTAN. Solo me pregunto si la necesitamos, si estarían ahí para nosotros. No estoy seguro de que lo estuvieran. Sabes, gastamos mucho dinero en la OTAN. Y no estoy seguro de que lo hicieran", ha señalado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Marco Rubio certifica el "fin del sistema internacional" por su "derroche" e "ineficacia"

El jefe de la diplomacia estadounidense anunció el abandono de su país en decenas de entidades internacionales, señalando, según sus palabras, que “la era de los cheques en blanco para la burocracia internacional ha terminado” y calificando el modelo vigente de “obsoleto”

Marco Rubio certifica el "fin

La UE pide el fin de los enfrentamientos entre Ejército y FDS en Alepo

Bruselas exige a las partes en conflicto respetar el alto el fuego anunciado, instando a reanudar el diálogo político y proteger a la población, subrayando que la estabilidad nacional es fundamental para un proceso de transición adecuado en Siria

La UE pide el fin

Eslovaquia anuncia próxima firma de un acuerdo con EE UU para un nuevo reactor nuclear

Infobae

(Crónica) Thierry Ndikumwenayo, octavo, mejor español en el Mundial de cross

Thierry Ndikumwenayo entró en la historia del cross country tras alcanzar la octava posición en Tallahassee, mejor desempeño nacional desde 1989, guiando a España hasta el séptimo lugar absoluto y destacando como principal representante europeo

(Crónica) Thierry Ndikumwenayo, octavo, mejor

La familia de la presa liberada en Venezuela agradece a Zapatero ayuda para excarcelación

Infobae