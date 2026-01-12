Trump reitera que poseerá Groenlandia "de una forma u otra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este domingo su amenaza de que tomará Groenlandia "de una forma u otra", asegurando que la defensa de este territorio autónomo de Dinamarca son "dos trineos tirados por perros".

"Si no tomamos Groenlandia, lo harán Rusia o China. Y no voy a permitir que eso suceda", ha señalado ante la prensa desde el Air Force One al ser preguntado sobre una acción militar estadounidense contra la isla, de la que ha dicho que "estamos hablando de adquirirla, no de alquilarla, no de tenerla a corto plazo".

El inquilino de la Casa Blanca ha negado haber hecho ninguna oferta real a Dinamarca, y ha criticado que el Ejecutivo danés "no vaya" a la isla pese a que "no quiere que Rusia o China tomen el control" y a que en "Groenlandia, básicamente, su defensa son dos trineos tirados por perros".

En esta línea, ha vuelto así a aludir a la supuesta presencia de destructores y submarinos chinos y rusos "por todas partes" en las inmediaciones de Groenlandia y ha asegurado que, en cambio, "(le) encantaría llegar a un acuerdo" con los groenlandeses. "Es más fácil", ha considerado, antes de reiterar que "de una forma u otra, vamos a quedarnos con Groenlandia".

Trump ha reconocido que "esto afecta a la OTAN" pero ha asegurado que "ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos", al ser preguntado sobre el hecho de que una acción militar comprometa a la Alianza Atlántica.

En este sentido, ha defendido que es él quien ha "salvado" al organismo, al exigir a los Estados miembros que destinen el 5 por ciento de su PIB en lugar del 2 por ciento. "No tendríais la OTAN si yo no fuera presidente", ha subrayado.

Sobre una posible salida de Estados Unidos de la OTAN, Trump ha afirmado que el grupo de 32 países "se enfadaría si lo hiciera". "Se ahorraría mucho dinero. Me gusta la OTAN. Solo me pregunto si la necesitamos, si estarían ahí para nosotros. No estoy seguro de que lo estuvieran. Sabes, gastamos mucho dinero en la OTAN. Y no estoy seguro de que lo hicieran", ha señalado.