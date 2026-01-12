Reabierto un carril dirección Benavente de la A-52 a su paso por Xinzo de Limia tras 3 días de protestas contra Mercosur

Ganaderos y agricultores han reabierto un carril de la A-52 sentido Galicia-Benavente a su paso por Xinzo de Limia (Ourense), con circulación limitada a 80 kilómetros por hora por la presencia de residuos en la calzada, después de tres días de protestas contra el acuerdo de Mercosur que vio luz verde este viernes con el respaldo de España.

Así lo ha trasladado la Guardia Civil este lunes, y ha señalado que el sentido Vigo permanece aún cortado en ambos carriles. En esta línea, Miguel Gómez, ganadero de Maceda y portavoz durante las protestas, consultado por Europa Press, ha señalado que ambas partes se encuentran "en negociación" para liberar la totalidad de la autovía durante el mediodía. "Si marchamos es porque la climatología no nos acompaña. Lo valoraremos y le daremos una vuelta al tema", ha añadido.

Asimismo, Gómez ha explicado que este lunes está previsto mantener una reunión con el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, para exigir "explicaciones" sobre el voto a favor de los "directores de orquesta" en Europa al acuerdo de libre comercio con Mercosur, después de que instituciones locales y provinciales "trasladasen su apoyo" a las protestas de ganaderos.

"Que se pongan de acuerdo por lo menos ellos", ha añadido, y ha destacado que, a pesar de la posibilidad de desbloquear la autovía, las movilizaciones continuarán en la ciudad, después de casi quince días desde el inicio de las concentraciones frente a la Subdelegación del Gobierno en Ourense.

En concreto, el corte de la A-52 arrancó a las 6.15 horas de este sábado, tras haber alertado ganaderos de su intención de bloquear "arterias y vías principales" si salía adelante el acuerdo en Europa. Durante la protesta, los participantes quemaron rulos de paja y neumáticos, según informaba el Instituto Armado.

"Estamos hoy aquí para que se nos escuche, porque estamos hartos de que las administraciones se pasen la pelota del tejado de unas a otras, porque cuando vamos a hablar con unos dicen que son competencias de los otros", había relatado en declaraciones a Europa Press otro de los portavoces de la 'tractorada', Óscar Joga.