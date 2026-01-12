Agencias

Mercedes-Benz vende casi 2,2 millones de vehículos en 2025, un 7% más

La automotriz alemana reportó un repunte anual en sus matriculaciones a nivel global, con fuerte impulso en Europa y Sudamérica y récord de eléctricos en el continente europeo, pese a la caída en China y desafíos arancelarios

La compañía logró que sus ventas de furgonetas Mercedes-Benz ascendieran a 359.100 unidades durante 2025. Este crecimiento acompañó el panorama general de la automotriz, que registró un incremento anual del 7% en sus matriculaciones globales, sumando en total 2.160.000 coches y vehículos comerciales, de acuerdo con lo informado por el grupo este lunes mediante un comunicado citado por el medio. El despegue de las entregas se produjo en un contexto dominado por la imposición de aranceles en Estados Unidos, la volatilidad del mercado internacional y la competencia creciente a escala global.

Según consignó la fuente, la división Mercedes-Benz Cars concretó la entrega de 1,8 millones de automóviles a nivel mundial en 2025. Europa y Sudamérica encabezaron el repunte con subidas notables: Sudamérica experimentó un alza del 54% y los Estados del Golfo registraron un incremento del 3%. Las ventas de vehículos en China, en contraste, permanecieron por debajo de los niveles de 2024, mientras que en Estados Unidos las entregas a clientes escalaron modestamente hasta 303.200 unidades, equivalente a un crecimiento del 1%.

El medio detalló que, en el segmento de alta gama, Mercedes-Benz consiguió vender 268.000 unidades en 2025, cifra que representa el 15% del total de unidades comercializadas por la marca durante el periodo. En el ámbito de la movilidad eléctrica, la compañía entregó en todo el mundo 197.300 vehículos eléctricos, lo que supuso una reducción del 4% frente al año anterior.

El mercado europeo destacó por su evolución dentro del sector eléctrico. Mercedes-Benz Cars estableció en la región un máximo histórico de ventas de vehículos electrificados durante 2025, con una cuota de mercado del 40% en ese segmento. De acuerdo con el comunicado recogido por el medio, la compañía superó sus propios registros anteriores en mercados como Francia, Dinamarca, India y Australia, donde la venta de vehículos eléctricos con batería alcanzó niveles sin precedentes.

El reporte de Mercedes-Benz subrayó el impacto de las condiciones específicas de cada región y sostuvo que el portafolio de productos de la empresa permitió afrontar los retos derivados de la dinámica de la industria. Según citó el medio, Sagree Sardien, responsable de Ventas y Marketing de Mercedes-Benz Vans, expresó: "En un mercado altamente dinámico y volátil, cerramos el año con un sólido desempeño en ventas, gracias a nuestra sólida cartera de productos".

El balance del periodo muestra diferencias marcadas entre mercados y pone de manifiesto el peso de los desafíos comerciales globales. La caída en las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial contrastó con el escenario europeo, donde los modelos electrificados experimentaron una demanda creciente y contribuyeron al logro de una participación significativa para la marca. El incremento en la venta de furgonetas y vehículos convencionales compensó en parte el retroceso de los eléctricos y sostuvo el aumento global de las matriculaciones reportado en el documento del grupo, según publicó el medio.

