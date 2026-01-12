Agencias

Los jugadores del Real Madrid se despiden de Xabi Alonso: "Te recordaré como un entrenador con ideas claras"

Guardar

Futbolistas del Real Madrid como Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Rodygo Goes o Arda Güler, entre otros, han querido despedirse de Xabi Alonso, que este lunes ha dejado de ser entrenador del equipo blanco, destacando sus "ideas claras" y sus enseñanzas a pesar de su "breve" paso por el conjunto madridista.

"Ha sido breve, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu nueva etapa", le deseó el delantero francés Kylian Mbappé en redes sociales.

También el brasileño Rodrygo tuvo palabras de cariño para el tolosarra. "Míster, gracias por cada día compartido, por la confianza, el aprendizaje y los momentos vividos. Te deseo mucho éxito en el camino que viene. Que tu carrera siga creciendo. Todo lo mejor siempre", le deseó. "Gracias por todo. Ha sido un placer poder trabajar contigo y deseo que te vaya bien en el futuro, lo mereces", escribió el portero Thibaut Courtois.

Otro de los que ha querido darle las gracias ha sido el centrocampista turco Arda Güler. "Sr. Xabi Alonso, gracias por creer y confiar en mí desde el primer día. Cada conversación, cada detalle, cada exigencia me ayudó a moldear mi juego y a alcanzar un nivel superior", empezaba. Estoy profundamente agradecido por todo lo que has aportado a mi trayectoria. Tu confianza en mí me ha convertido en un mejor jugador. Te deseo a ti y a tu equipo mucho éxito en lo que venga después. Tu influencia siempre permanecerá conmigo", apuntó.

El francés Aurélien Tchouaméni le dio las "gracias por todo". "Ha sido un placer aprender de uno de los mejores. Te deseo lo mejor en tu camino", indicó, en la misma línea que el defensa español Dean Huijsen. "Gracias míster por todo lo vivido, te deseo lo mejor para el futuro", afirmó.

"Muchas gracias por todo, míster. Con tu ambición, tus ganas y tu forma de ver el fútbol, solo te esperan grandes cosas. Te deseo lo mejor", señaló Dani Ceballos. "Gracias por todo, míster. Eres un gran entrenador y vas a lograr muchos éxitos. Mucha suerte", puso Andriy Lunin.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

(Crónica) El Arsenal tapona la emoción de la FA Cup y el United se despide

El conjunto londinense superó un tempranero revés en Fratton Park para sellar su pase con autoridad, mientras el histórico campeón inglés sufrió una inesperada derrota en Old Trafford que agrava su crisis en la competición más antigua

(Crónica) El Arsenal tapona la

El español Nil Llop roza el podio en el Europeo de velocidad sobre hielo

Nil Llop quedó a solo dos centésimas del bronce en la final de 500 metros del europeo de patinaje, certificando su gran momento a pocas semanas de los Juegos Olímpicos y marcando un hito para la delegación española

El español Nil Llop roza

Suecia insta a EEUU a dar las gracias a Dinamarca en lugar de amenazarla por Groenlandia

El jefe del gobierno sueco pidió a Washington reconocer el compromiso demostrado por Copenhague, resaltando sus sacrificios en operaciones internacionales, mientras líderes escandinavos alertan sobre riesgos crecientes para la estabilidad y la autonomía de los pequeños estados europeos

Suecia insta a EEUU a

Israel y Alemania refuerzan su cooperación en ciberseguridad y ciberdefensa

Infobae

Jueces de América Latina celebran en Perú los 200 años de poderes judiciales en la región

Infobae