Lola García, tímida ante las cámaras, deja en el aire si se va a mudar a Sevilla para estar cerca de Kiko Rivera

Consolidando su relación a pasos agigantados y haciendo 'malabares' para compaginar sus respectivas agendas profesionales y disfrutar de algunos momentos juntos a pesar de que Kiko Rivera reside en Sevilla y Lola García en un pequeño pueblo de Toledo llamado Méntrida, la bailarina no ha dudado en viajar a la ciudad andaluza para pasar el domingo con el hijo de Isabel Pantoja después de actuar en Granada, y de que el Dj viajase a Madrid para asistir a la gala de los Premios Army.

Tras varias horas juntos -de las que el ex de Irene Rosales ha presumido orgulloso compartiendo en sus redes sociales una imagen besándose frente al puente de Triana, y otra de su nuevo amor junto a su perrito Mambo-, ha llegado el momento de volver a separarse por motivos laborales.

Como no podía ser de otro modo, Kiko ha llevado en coche a Lola hasta la estación de Santa Justa para coger el AVE de regreso a su casa. De lo más tímidos ante las cámaras, la pareja ha tenido una fría despedida y el Dj ni siquiera se ha bajado de su vehículo para decir adiós a su novia que, con una gran sonrisa, ha guardado silencio y no ha querido revelar cómo va su relación y si se está planteando mudarse a Sevilla para estar más cerca del hijo de la tonadillera.

Muy discreta, la bailarina tampoco ha querido aclarar si Kiko evitó posar con su ex Jessica Bueno en la gala de los Army Awards por respeto a ella.