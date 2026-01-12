La feria CES 2026 de Las Vegas finaliza con más de 148.000 asistentes

La primera feria tecnológica del año, el congreso de tecnología de consumo CES de Las Vegas (Estados Unidos), ha finalizado tras cuatro jornadas con más de 148.000 asistentes, incluidos más de 55.000 internacionales.

El presidente ejecutivo y director ejecutivo de la Consumer Technology Association (CTA), organizadora del CES, Gary Shapiro, ha destacado que el CES "es el banco de pruebas más potente del mundo para la innovación".

Desde el 6 al 9 de enero, la feria CES 2026 ha congregado a 6.900 profesionales de los medios de comunicación, creadores de contenido y analistas de la industria que acudieron a Las VEgas para conocer de primera mano las novedades más recientes del sector.

Más del 55 por ciento de los asistentes al CES fueron altos ejecutivos, lo que posiciona a la feria como un "punto de encuentro clave para líderes de la industria y responsables en la toma de decisiones", ha explicado la organización en un comunicado en su web.

Por otra parte, han participado más del 60 por ciento de las empresas pertenecientes a la Lista Fortune 500. Además, el congreso ha contado con más de 4.100 expositores, incluidas unas 1.200 'startups' que han podido presentar sus proyectos.

Durante esta última edición del CES, se han realizado más de 400 sesiones de conferencias que han congregado a más de 1.300 ponentes.