Kiko Rivera y Lola García, inseparables, hacen vida de pareja en Sevilla

"El amor viene cuando viene. Yo no buscaba nada y apareció. Y cuando aparece y es real, por qué dejar pasar ese tren. Es una persona maravillosa y me complementa al 100%. Es súper amable, súper cariñosa, se lleva muy bien con mis hijos que es muy importante... estoy muy feliz, ha sido un flechazo". Con estas palabras Kiko Rivera confesaba, durante los Army Awards celebrados en Madrid este fin de semana que está enamoradísimo de su novia, Lola García, tras hacer pública su relación el pasado 30 de diciembre.

Además, y tras explicar que su chica no le acompañaba en esta ocasión por encontrarse bailando en Granada, pedía a la prensa algo de tranquilidad para poder hacer una "vida normal, como una pareja normal y corriente" con la bailaora, con la que no descarta pasar por el altar si todo sigue como hasta ahora entre ellos.

Tras esta inesperada declaración de amor de Kiko, el hijo de Isabel Pantoja y Lola se han reencontrado en Sevilla y, cómplices y enamorados, han disfrutado de un desayuno en una terraza cercana al domicilio del Dj en el que no faltaron las risas y las confidencias, felices por poder compaginar sus respectivas agendas profesionales para exprimir al máximo su amor.