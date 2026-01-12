Agencias

Irán recalca que "no quiere guerra, pero está totalmente preparado" y aboga por negociaciones "justas" con EEUU

Guardar

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este lunes que Teherán "no quiere guerra, pero está totalmente preparado para una" y ha apostado por unas "negociaciones justas" con Estados Unidos para abordar las discrepancias existentes, en medio del reciente repunte de las tensiones y ante las amenazas de intervención del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Irán no quiere una guerra, pero está totalmente preparado para una guerra", ha señalado Araqchi. "También estamos preparados para unas negociaciones, pero unas que sean justas, con los mismos derechos y respeto mutuo", ha afirmado ante embajadores extranjeros, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní IRIB.

El portavoz de la cartera de Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha afirmado este mismo lunes que el canal de comunicación con Estados Unidos "está abierto". "Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", ha subrayado, antes de recalcar que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación".

Poco antes, Araqchi había denunciado que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir. "Estaba totalmente claro que había planes para sacar a los manifestantes de su camino y generar caos social", apuntó, al tiempo que indicó que "el objetivo era aumentar la cifra de muertos en las protestas porque Trump dijo que intervendría si aumentaba la cifra de fallecidos".

Por otra parte, el ministro destacó que el país atraviesa ahora una tercera fase, que arrancó el 10 de enero, y que ha derivado en que "la situación esté bajo control", después de que una organización no gubernamental HRANA, fundada en 2005 y con sede en Estados Unidos, cifrara en más de 500 los muertos durante las protestas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los nuevos Huawei FreeClip 2 llegarán a España el 22 de enero con diseño renovado más ligero y funciones inteligentes

Los nuevos Huawei FreeClip 2

VÍDEO: Zelenski pide a sus socios una mayor presión sobre Rusia: "Bloquear suministros y ampliar sanciones es clave"

Ante el aumento de la violencia y el uso de armas avanzadas por parte de Moscú, el mandatario ucraniano urge a la comunidad internacional a fortalecer sanciones y cortar el acceso de Rusia a componentes clave para su industria bélica

VÍDEO: Zelenski pide a sus

Kallas se abre a proponer nuevas sanciones contra Irán tras la "represión" en las protestas

Kallas se abre a proponer

Las autoridades de Gaza denuncian cuatro muertos por "frío extremo" y piden el fin del bloqueo de Israel

Las autoridades de Gaza denuncian

Detenidas cuatro personas de un grupo criminal que asaltaba a personas de edad avanzada dentro de sus portales

Detenidas cuatro personas de un