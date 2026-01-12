Google anuncia un nuevo protocolo comercial para facilitar las compras con los agentes de IA

Google ha anunciado el protocolo de comercio universal, un estándar abierto con el que pretende facilitar a los desarrolladores la implementación de acciones con los agentes Modo IA de Google y Gemini, como la posibilidad de hacer compras directas.

El protocolo pretende impulsar "la siguiente generación de agentes comerciales", con el objetivo de aprovechar el descubrimiento de nuevos productos y servicios a través de la búsqueda conversacional para convertirlos en procesos de compra.

Para ello, Google ha desarrollado un estándar abierto que establece un lenguaje común y funcionalidades primitivas que son compatibles con la infraestructura comercial existente, como explica la compañía en el blog de desarrolladores.

Con ello busca que los desarrolladores y empresas puedan ofrecer procesos de compra completos mediante los agentes, directamente en el Modo IA del buscador de Google y en su 'chatbot' Gemini, respaldados por el protocolo de pagos de agentes, para que sean seguros.

El nuevo protocolo de comercio universal se ha desarrollado junto con socios de la industria, que incluyen desde plataformas digitales, comercios y proveedores de servicios de pago, como Shopify, Etsy, Wayfair, Target y Walmart, Adyen, American Express, Best Buy, Flipkart, Macy's Inc, Mastercard, Stripe, The Home Depot, Visa y Zalando, entre otros.