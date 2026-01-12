Agencias

El Rey visitará mañana junto a Macron en Versalles la exposición "El Gran Delfín" en la que participa el Prado

El Rey Felipe VI visitará este martes junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, la exposición en Versalles sobre el Gran Delfín en la que ha colaborado el Museo del Prado, además de mantener un almuerzo con el mandatario galo en el Elíseo, según ha informado Zarzuela.

La exposición "El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey" dedicada a la figura de Luis de Francia, hijo de Luis XIV y padre de Felipe V de España, y que sería recordado como Gran Delfín tras su muerte en 1711.

La exposición, que abrió sus puertas el 14 de octubre y cerrará el próximo 15 de febrero, reconstruye su vida a través de 250 obras, algunas de ellas inéditas, procedentes de colecciones públicas y privadas, francesas e internacionales.

En el caso del Museo del Prado, colabora con la exposición con cuatro retratos: 'Luis de Francia, el Gran Delfín' de Jean Nocret, junto a 'María Teresa de Francia', del mismo autor, así como 'La reina María Teresa de Austria y el Gran Delfín de Francia' y 'Luis de Francia, el Gran Delfín, padre de Felipe V', ambos de Charles y Henri Beaubrun.

Además, la pinacoteca ha prestado un conjunto de piezas del Tesoro del Delfín, entre ellas el 'Vaso oriental de jade con pie de plata dorada' (siglo XVII), la 'Bandeja oval de heliotropo con retícula octogonal' y el 'Jarro de pico de heliotropo' del taller de los Miseroni, junto a varios estuches originales que se conservan únicamente en esta institución.

