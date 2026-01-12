Amaia Salamanca rompe tópicos sobre la conciliación familiar: "Es mi profesión y lo han vivido así desde siempre"

Amaia Salamanca estrena 'Pura sangre' en uno de los momentos más intensos de su carrera y no esconde los retos que ha afrontado durante el rodaje. La actriz, que comparte protagonismo con Blanca Romero y Ángela Molina, cuenta cómo ha vivido estos meses de trabajo entre campo, calor, pura sangres y conciliación familiar, a la vez que avanza sus próximos proyectos en cine y televisión.

Convertida en una de las caras más reconocidas de la ficción española, la modelo se sincera sobre el exigente rodaje de esta serie, que la ha llevado a trabajar durante meses en plena naturaleza. "Ha sido un proyecto maravilloso que hemos estado rodando durante la primavera y el verano, y con lo nuevo que aporta todo el campo, los caballos, los purasangres... Para mí ha sido un aliciente poder dar esas clases de montar a caballo. Y con el elenco maravilloso que habéis podido ver, estoy muy agradecida de haber podido trabajar con ellos", contó la actriz.

La intérprete reconoce entre risas que enfrentarse a caballos de gran tamaño fue todo un desafío: "A ver, había montado... Fui con Calleja a hacer un viaje y nos montamos en unos caballos chiquititos, nada que ver. Esto era un pura sangre, que te lo juro que necesitabas una escalera para subir hasta ahí arriba. Alguna vez se me han ido los estribos y he terminado galopando por mitad del campo, pero en realidad ha sido una experiencia bastante positiva".

También confiesa que la parte más complicada fue la conciliación, especialmente porque el rodaje se desarrolló durante las vacaciones escolares: "Lo peor ha sido que nos ha tocado rodar en verano y que los niños estaban de vacaciones, pero ningún problema. Todo encaja, desde que nacieron hasta hoy, que ya tienen nueve, diez y once años. No hay que preguntar ya por la conciliación porque sale solo. Es mi profesión y ellos lo han vivido así desde siempre".

Aunque asegura que sus hijos todavía no muestran intenciones de seguir sus pasos, deja abierta la posibilidad de que el futuro los lleve a la interpretación: "De momento están estudiando y no tengo ni idea de a qué se querrán dedicar. Les queda mucho para pensarlo".

Finalmente, la actriz ha querido adelantar algunos detalles sobre sus próximos estrenos: "Estreno una peli que se llama 'La ahorcada', que es una película de terror que rodé hace dos años. Como es de terror, tiene mucha postproducción, y se estrena el 24 de abril. Me hace mucha ilusión porque es algo muy distinto a lo que he hecho antes. Y en marzo comienzo el rodaje de otra serie, pero de ese proyecto todavía no puedo decir nada".