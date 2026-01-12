Alejandra Rubio despeja las dudas sobre su "guerra" con Carlo Costanzia padre tras su llamativo gesto en redes sociales

Alejandra Rubio reaccionó con asombro frente a quienes insistieron en la idea de un conflicto familiar luego de que Carlo Costanzia di Costigliole eliminara su cuenta de Instagram, un suceso que para ella y su entorno carece de fundamento alguno. De acuerdo con lo publicado por el medio que dio a conocer la reaparición de Rubio en el programa ‘Vamos a ver’, la joven atribuyó lo sucedido a un mero fallo técnico en la red social y negó que ni ella ni su pareja, Carlo Costanzia, hubieran dejado de seguir al padre del joven. Alejandra Rubio aclaró que, a pesar de las especulaciones surgidas tras la desaparición del perfil de Costanzia di Costigliole, no existe enfrentamiento entre los integrantes de la familia.

El desencadenante de los rumores se remonta al pasado sábado, cuando Carlo Costanzia di Costigliole, poco después de mostrarse público con su madre Mar Flores durante la presentación de ‘Decomasters’ —espacio televisivo que ambos comparten en TVE—, habría dejado de seguir en redes sociales tanto a su hijo como a la pareja de este. Según relató la periodista Anna Gurgui y reflejó el medio citado, la acción fue respondida con idéntico “unfollow” hacia el progenitor, situación que llevó a Costanzia di Costigliole a eliminar directamente su cuenta. La cadena de acontecimientos generó rápidamente especulaciones entre usuarios y medios, que asociaron la supuesta fractura en las redes a problemas familiares, especialmente a raíz de la buena relación mostrada entre Carlo y su madre. El contexto de una posible demanda del aristócrata contra Mar Flores —quien lo calificó de “maltratador” en su libro de memorias ‘Mar en calma’— intensificó las conjeturas acerca de un distanciamiento.

Rubio, según reportó el mencionado medio, fue directa al desmentir la narrativa. Se mostró sorprendida por la viralización del tema y declaró: “No ha pasado nada. De verdad que no ha pasado absolutamente nada. Yo estoy en shock porque no me había enterado, y lo he hablado con mi suegro y nos hemos reído porque ha sido una tontería...” Sostuvo, con énfasis, que ni ella ni Carlo realizaron ningún bloqueo. “Que me parta un rayo ahora mismo”, afirmó durante su intervención para dejar constancia de la inexistencia de las acciones que se les adjudicaban.

Explicó también que el padre de Carlo Costanzia atraviesa dificultades técnicas en Instagram. Alejandra Rubio indicó que los supuestos bloqueos afectan a diversas personas de su entorno, no solo a ella y su pareja, y que esa fue la razón por la que el progenitor decidió cerrar su perfil: “Él está teniendo una serie de problemas en Instagram, no solo le ha pasado con nosotros, él no ha bloqueado a nadie. Le ha pasado con nosotros, con amigos suyos, más familiares... y se ha cabreado y se ha quitardo el Instagram”, relató Rubio según la información difundida, calificando el episodio como un “hecho paranormal”.

Aclaró, además, que en el hipotético caso de verse inmersa en un desacuerdo con su suegro, jamás acudiría a estrategias en redes sociales, ya que “ya soy mayorcita”. De este modo, quiso cerrar la puerta a los rumores que relacionan el gesto en redes con posibles desencuentros derivados de la aparición pública conjunta de Carlo y su madre. “¿Tú te crees que eso el padre de Carlo no lo sabe? No se recriminan nada. El problema es entre ellos y Carlo lo ha dejado claro desde el primer momento, él no se quiere meter y no quiere tener nada que ver, que no le salpique, y ha demostrado que tiene buena relación tanto con su madre como con su padre”, indicó, reduciendo la situación a una cuestión estrictamente funcional de la plataforma.

Dentro del núcleo familiar, según detalló Rubio, todos conocen el trasfondo y no existe motivo alguno para que alguien se sienta agraviado por el trato entre los Costanzia. Según lo publicado por el medio consultado, subrayó: “Todos dentro de la familia sabemos lo que hay y nadie se puede molestar por absolutamente nada”.

Finalmente, fue consultada sobre el posicionamiento de Laura Matamoros, sobrina de Mar Flores, quien expresó que Carlo Costanzia debería tomar partido en la “guerra mediática” entre sus padres. Rubio respondió de forma categórica que cada persona debe decidir sobre su vida, desentendiéndose de los juicios externos y recordando que se trata de una cuestión personal para Carlo y su familia directa. “Yo soy partidaria de que cada uno haga lo que le de la gana con su vida. Laura tiene su opinión, y cada uno la suya, y como son los padres de Carlo y no los de Laura...”, concluyó ante las preguntas de los colaboradores, según recogió el medio.

La aclaración pública de Alejandra Rubio ocurre luego de varios días de especulación sobre la existencia de tensiones y bloqueos, debate que comenzó a raíz de la desaparición de la cuenta en Instagram del padre de Carlo Costanzia justo después del evento televisivo con Mar Flores. Todas las partes implicadas, de acuerdo con los testimonios reflejados en la prensa, han minimizado el incidente y han restado importancia a las hipótesis sobre posibles disputas familiares.