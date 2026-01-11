Ucrania asegura que Kadírov sufre insucifiencia renal y se somete a diálsis

Berlín, 11 ene (EFE).- El líder de Chechenia, Ramzán Kadírov, padece insuficiencia renal y se somete a diálisis, según aseguraron este domingo fuentes de la Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa de Ucrania, GUR, a las agencias ucranianas UNIAN y Ukrinform.

Las fuentes señalaron que Kadírov se encuentra en un hospital y que miembros de su familia están con él, en particular personas que han llegado no solo de distintas regiones de Rusia, sino también de otros países.

El GUR añadió que, dado que Kadírov tiene graves problemas de salud, se está buscando un reemplazo para el líder, un estrecho aliado y muy crítico con los derechos humanos que gobierna Chechenia con mano de hierro desde 2007.

Entre los candidatos se encontrarían, según dijeron las fuentes a UNIAN, el hijo mayor de Kadírov, Ajmat, así como el jefe del gobierno checheno, Magomed Daudov, y el comandante del destacamento 'Ajmat', Apti Alaudinov.

UNIAN recuerda que en enero el jefe de Chechenia nombró a su hijo de 20 años, Ajmat, viceministro en funciones del gobierno de la república, mientras conserva su cargo como ministro de Deportes.

Kadírov no comentó si el nombramiento de su hijo estaba relacionado con las informaciones sobre su salud.

A finales del año pasado, varios medios informaron sobre la supuesta hospitalización del jefe de Chechenia en Moscú, pero no hubo confirmación oficial de esta información.