Los combatientes de las FDS se retiran de Alepo tras un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno sirio

El comandante de las milicias kurdas-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazlum Abdi, ha anunciado la retirada de los combatientes de las FDS de los barrios Ashrafié y Seij Maqsud en la ciudad de Alepo tras alcanzar un acuerdo de alto el fuego con las autoridades sirias, después varios días de enfrentamientos entre las milicias y las fuerzas de seguridad del Gobierno sirio.

"Gracias a la mediación de las partes internacionales para detener los ataques y violaciones contra nuestro pueblo en Alepo, llegamos a un entendimiento que conduce a un alto el fuego y a asegurar la evacuación de los mártires, los heridos, los civiles atrapados y los combatientes de los barrios de Ashrafié y Seij Maqsud al norte y el este de Siria", ha informado el militar kurdo.

Anteriormente, el Gobierno sirio liderado por Ahmed al Shara había anunciado el cese de operaciones en Alepo; sin embargo, las FDS indicaron que se trataba de un engaño y acusaron al Ejército sirio de bombardear un hospital con pacientes en su interior.

La agencia oficial de noticias siria SANA ha informado de que el último autobús que transportaba a combatientes de las milicias kurdo-árabes ha partido hacia el noroeste de Siria.

El comandante Abdi ha instado a los mediadores a que cumplan "sus promesas" para poner fin a los ataques y que "trabajen para lograr el retorno seguro de los desplazados a sus hogares".

"A los combatientes de la resistencia de Ashrafié y Seij Maqsud, a sus mártires, a sus camaradas, a sus familias y a los civiles que se mantuvieron firmes, un saludo de reverencia y respeto. Ofrecemos nuestras condolencias a nosotros mismos, así como a las familias de los mártires y a nuestro pueblo, y deseamos a los heridos una pronta recuperación", ha concluido.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización con sede en Londres e informantes dentro del país, ha dado cuenta de la muerte de 20 personas durante la jornada del sábado en toda Siria.

Hasta cinco personas han fallecido en el barrio de Ashrafié de Alepo como consecuencia de acciones del Ministerio de Defensa y 14 uniformados han muerto en combates con las fuerzas policiales kurdas, Asayish, en Seij Maqsud, Ashrafié y Bani Zaid, también en Alepo. Otra persona más ha muerto por el impacto de un proyectil de artillería en Sheij Maqsud.