España celebra el alto el fuego temporal en Alepo tras los enfrentamientos entre el Ejército sirio y las FDS

El Gobierno ha celebrado el alto el fuego temporal anunciado este viernes por el Ejecutivo sirio en tres barrios de la ciudad de Alepo, en el noroeste del país, después de varios días de enfrentamientos entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

"El Gobierno de España saluda el acuerdo de alto el fuego alcanzado para poner fin a los violentos enfrentamientos en Alepo entre las Fuerzas de Seguridad sirias y las Fuerzas Democráticas Sirias", ha trasladado este domingo Exteriores en un comunicado, urgiendo a las partes a "su cumplimiento" así como a "retomar la vía del diálogo" para implementar el acuerdo alcanzado el 10 de marzo de 2025.

El departamento que dirige el ministro José Manuel Albares ha reiterado el "apoyo" de España al pueblo sirio para "lograr una transición política, pacífica e inclusiva, que respete la unidad e integridad territorial de Siria", después de que el comandante de las milicias kurdas-árabes de las FDS, Mazlum Abdi, haya anunciado la retirada de sus combatientes de los barrios Ashrafié y Seij Maqsud de Alepo.

Anteriormente, el Gobierno sirio liderado por el presidente y antiguo líder yihadista Ahmed al Shara había anunciado el cese de operaciones en Alepo; sin embargo, las FDS indicaron que se trataba de un engaño y acusaron al Ejército sirio de bombardear un hospital con pacientes en su interior.

La agencia oficial de noticias siria SANA ha informado de que el último autobús que transportaba a combatientes de las milicias kurdo-árabes ha partido hacia el noroeste de Siria.

Por su parte, las autoridades kurdas han denunciado que el Ejército sirio cometió crímenes de guerra y colaboró con la organización yihadista Estado Islámico durante su operación en Alepo.

Acusan así al Gobierno sirio de amparar a escondidas una campaña de persecución orquestada por Turquía contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, organización que Ankara ha declarado terrorista, aunque está ya en proceso de disolución, y que está vinculada a las Unidades de Protección Popular, a su vez columna vertebral de las FDS.