Tamara Falcó acaba con los rumores de mala relación con su suegra con una dedicatoria de lo más especial

Demostrando una vez más que su matrimonio va viento en popa y que la relación con su familia política es estupenda, Tamara Falcó ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram colgando un post de cómo disfrutó del Día de Reyes con su suegra.

A pesar de que a lo largo de estos meses se ha hablado de un distanciamiento con Carolina Molas, lo cierto es que la Marquesa de Griñón y la empresaria gozan de una maravillosa relación que no han dudado en plasmar a través de imágenes.

La hija de Isabel Preysler ha compartido en sus redes sociales la velada que tuvo en casa de su suegra y que ya se ha convertido en una tradición familiar: "Gracias, Carolina, por un Día de Reyes tan especial. Desde que me casé se ha convertido en una tradición preciosa y una forma muy bonita de cerrar la Navidad. Gracias por todo el esfuerzo y la ilusión", escribía en su perfil.

Una dedicatoria a la madre de su marido con la que zanja de nuevo los rumores de mala relación con la familia de Íñigo Onieva y que demuestra los vínculos familiares tan estrechos que ha creado con todos ellos tras su matrimonio.