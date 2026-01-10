Agencias

Tamara Falcó acaba con los rumores de mala relación con su suegra con una dedicatoria de lo más especial

Demostrando una vez más que su matrimonio va viento en popa y que la relación con su familia política es estupenda, Tamara Falcó ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram colgando un post de cómo disfrutó del Día de Reyes con su suegra.

A pesar de que a lo largo de estos meses se ha hablado de un distanciamiento con Carolina Molas, lo cierto es que la Marquesa de Griñón y la empresaria gozan de una maravillosa relación que no han dudado en plasmar a través de imágenes.

La hija de Isabel Preysler ha compartido en sus redes sociales la velada que tuvo en casa de su suegra y que ya se ha convertido en una tradición familiar: "Gracias, Carolina, por un Día de Reyes tan especial. Desde que me casé se ha convertido en una tradición preciosa y una forma muy bonita de cerrar la Navidad. Gracias por todo el esfuerzo y la ilusión", escribía en su perfil.

Una dedicatoria a la madre de su marido con la que zanja de nuevo los rumores de mala relación con la familia de Íñigo Onieva y que demuestra los vínculos familiares tan estrechos que ha creado con todos ellos tras su matrimonio.

EuropaPress

