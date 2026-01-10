Eric García: "Perder el último Clásico nos dolió"

El futbolista del FC Barcelona Eric García ha reconocido que perder el pasado Clásico de LaLiga EA Sports les "dolió", y esperan poder resarcirse este domingo en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, un partido al que llegan "con 100% de confianza" y que esperan ganar para dar un "impulso" a lo que resta de temporada.

"Un Barça-Madrid siempre es especial. El partido de LaLiga fue un partido jodido para nosotros, que nos dolió, y mañana es una oportunidad de poder dar la vuelta a ese resultado y ganar un título", declaró en rueda de prensa. "Perder el Clásico nos dolió, la manera en que se dio, todo lo que pasó. Mañana es una final y tienes la motivación extra de que es contra el Madrid", añadió.

En este sentido, reconoció que el equipo está "muy motivado" y que sería "muy bueno" empezar 2026 "con un título". "Nosotros tenemos confianza en nosotros mismos. Si hacemos las cosas bien, somos un equipo muy difícil de ganar. El Madrid es un gran equipo, pero tenemos confianza 100% en nosotros", afirmó, recordando que en el encuentro liguero tenían "muchas bajas", aunque eso no fuera "una excusa".

Además, considera que han ido "mejorando como equipo". "El otro día hicimos uno de los mejores partidos de la temporada. Como equipo debemos seguir creciendo, recuperar nuestra identidad, que nos hizo ser tan fuertes el año pasado. Creo que llegamos a un buen momento. El partido del Espanyol no fue demasiado bueno, Joan -García- casi casi nos ganó el partido. El partido del otro día nos da mucha confianza en el trabajo que estamos haciendo", reconoció.

"Entramos en un mes de enero, a nivel del calendario, complicado, con muchos partidos. La semana que viene tenemos tres competiciones diferentes en casi una semana. Este título te da aire, te da más confianza si cabe, y es importante sumar un título más. Somos un equipo en el que la mayoría somos muy jóvenes, y creo que nos daría un impulso más", expresó.

En otro orden de cosas, el catalán desveló que vieron el duelo de semifinales entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que fue "muy igualado", antes de apuntar que Kylian Mbappé es "un jugador diferencial, de los mejores del mundo". "Si estamos centrados en nosotros mismos, hacemos y mejoramos las cosas que no hicimos bien en el Clásico, sacaremos un resultado bueno", explicó.

Sin embargo, cree que sería "un error" centrarse solo en el delantero francés. "Ellos tienen jugadores de mucho nivel arriba, en mediocampo. Lo principal para nosotros siempre ha sido el equipo, es como nosotros enfocamos los partidos. Un individual no nos va a ganar el partido, eso es casi imposible, de la misma manera que nosotros, si no jugamos como equipo, no vamos a ganar", dijo. "En el Madrid todos son muy buenos. Mbappé es un jugador diferencial, pero juegue o no va a cambiar la manera en que nosotros enfocamos el partido. Es un jugador muy peligroso; si está disponible, mejor para todos", subrayó.

Por otra parte, Eric García aseguró que Lamine Yamal se encuentra "muy bien" y está "motivado". "Es un partido grande y es un partido de los suyos", avisó. "Es un jugador diferencial para nosotros. Creo que ya se ha visto, mañana es un partido grande. El año pasado, sobre todo en las eliminatorias de 'Champions', se vio el nivel que tiene, es increíble. Que esté bien y recuperado para nosotros es muy importante", confesó.

El defensa azulgrana también aseguró que ha conseguido mantener una estabilidad mental. "Hay que intentar evadirse un poco de todo. Hay momentos en los que uno juega mejor, en los que uno juega peor. Hay que tener la estabilidad para saber la realidad de las cosas. Todo se magnifica, para lo bueno y para lo malo. Hay que intentar estar estable mentalmente. La cesión al Girona me ayudó, tuve la cantidad de minutos que necesitaba en ese momento y ahora los estoy pudiendo jugar aquí", se congratuló.

Clave en todo ello ha sido el técnico culer, Hansi Flick. "El entrenador me ha dado la confianza, me ha dado los minutos. Mi trabajo era demostrar lo que tengo dentro de mí cuando juego; he intentado aprovechar al máximo las oportunidades. Estoy en un buen momento, pero aún puedo seguir mejorando", avisó. "A nivel personal, intento dar el máximo. Sé que ir convocado al Mundial no depende de mí. Yo estoy centrado en lo que me toca a mí, que es intentar dar el máximo, el 100%, y después, si tiene que llegar, llegará", dijo sobre la cita clave de 2026.

Por último, desveló en qué posición se siente mejor. "Por naturalidad, siempre he jugado de central. Cuando fui al Girona con Míchel jugué más de lateral y me sentí muy cómodo. Y ahora, de pivote, también. Creo que es la posición en la que más tengo que trabajar, así que te diría que de central o lateral", señaló.

"(De mediocentro) Me siento bien, me siento cómodo. El hecho de poderme adaptar a varias posiciones es algo positivo, es algo que el míster valora. Me pide diferentes cosas en un lugar que en otro, creo que en el centro del campo es importante tener control e intentar reducir el número de contraataques del rival. Mañana veremos qué pasa", concluyó.