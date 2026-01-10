El Ejército sirio declara el cese de su operación contra las milicias kurdas-arabes en el barrio de Seij Masud

El Ejército de Siria ha anunciado el cese de todas sus actividades militares en el barrio de Seij Masud, en la provincia de Alepo, escenario hasta este sábado de fuertes enfrentamientos con las milicias kurdas-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que tienen en esta zona uno de sus bastiones en la capital homónonima de la provincia.

Los enfrentamientos han terminado por desbordar la tensión de las últimas semanas entre las infructuosas negociaciones entre las autoridades sirias y esta formación armada, considerada como el Ejército "oficioso" de la región autónoma del noreste de Siria, y que se niega a integrarse por completo en la nueva estructura nacional de seguridad que dirige el presidente y antiguo líder yihadista Ahmed al Shara. Más de 160.000 personas han escapado de los combates.

En un comunicado, el Ejército declara el fin de sus actividades a las 15.00 (hora local, las 13.00 en la España peninsular y Baleares), horas después de anunciar que había culminado su despliegue en la zona para empezar una operación de búsqueda de elementos de las FDS y de las fuerzas de seguridad policiales kurdas, los Asayish.

Las FDS todavía no han reaccionado a este anuncio pero de momento no han dado por terminados los combates. Hace solo una hora, el portavoz de las FDS, Farhad Shami, aseguraba en su cuenta de X que las fuerzas kurdas continuaban su "su heroica resistencia por quinto día consecutivo contra los bárbaros ataques llevados a cabo por milicias afiliadas al Gobierno de Damasco, con el apoyo y respaldo de los drones turcos 'Bayraktar".

"En este contexto, el barrio está siendo testigo de intensos y continuos enfrentamientos con las milicias del gobierno de Damasco, que han resultado en la destrucción de dos vehículos blindados pertenecientes a dichas milicias", ha indicado.

El portavoz ha alertado también de que el Ejército sirio está efectuando ataques indiscriminados contra el hospital Jaled Fajr, "abarrotado de civiles heridos, en una peligrosa escalada que amenaza la vida de civiles y personal médico, con el apoyo directo de vehículos aéreos no tripulados turcos".

EL EJÉRCITO SIRIO ASEGURA QUE EL HOSPITAL YA HA SIDO DESPEJADO

Por contra, el Ejército sirio ha asegurado que el centro médico está ya bajo su control y que los combatientes de las FDS atrincherados en el hospital "serán trasladados hacia la ciudad de Tabqa, y sus armas serán retiradas".

"El Ejército comenzará a entregar todas las instalaciones sanitarias y gubernamentales a las instituciones estatales y se retirará gradualmente de las calles del barrio", indica el comunicado militar, recogido por Syria TV.