Corea del Norte denuncia incursión de dron surcoreano y advierte a Seúl que deberá "pagar un alto precio"

Las autoridades de Corea del Norte han denunciado este viernes que un dron surcoreano violó su espacio aéreo el pasado 4 de enero antes de que el Ejército norcoreano destruyera el aparato y ha asegurado que Seúl deberá "pagar un alto precio" por atacar la soberanía nacional de Pyongyang.

"El 4 de enero, las subunidades del Ejército Popular de Corea (del Norte) encargadas de la vigilancia aérea fronteriza capturaron y rastrearon un objetivo aéreo que se dirigía hacia el norte sobre la zona de Hado-ri, Songhae-myon, condado de Kanghwa, ciudad de Inchon. Tácticamente, lo dejaron volar a ocho kilómetros sobre el espacio aéreo (de Corea del Norte) y lo atacaron con medios especiales de guerra electrónica", ha sostenido un portavoz del Ejército en un comunicado recogido por la agencia de noticias norcoreana KCNA.

Pyongyang ha afirmado que el aparato estaba equipado con dispositivos de vigilancia y tras un análisis de los restos han determinado que contaba con dos cámaras de vídeo que grabaron áreas norcoreanas durante unos siete minutos. En este sentido, las autoridades norcoreanas han indicado que el objetivo del dron era realizar un "reconocimiento de (la) zona".

"La República de Corea (del Sur), un grupo de vándalos que sorprendió al mundo al provocar un incidente en el que su dron violó el espacio aéreo de Pyongyang en octubre de 2024, cometió otra grave violación de la soberanía de la RPDC al hacer que su dron violara el espacio aéreo de la RPDC a principios del año (2026)", ha reafirmado el portavoz militar.

Asimismo, han recordado que otro dron también realizó otra incursión el pasado mes de septiembre equipado con "una cámara óptica de alta resolución", lo que supone "un claro medio de vigilancia y reconocimiento".

El Gobierno de Corea del Norte ha aseverado que las autoridades surcoreanas son "el enemigo más hostil hacia nosotros" y han afirmado que derrumbarán cualquier "objetivo" en caso de ataque. "La República de Corea (del Sur) es una copia perfecta de los lunáticos de Kiev", han añadido.

"Denunciamos enérgicamente las atroces y constantes intrusiones de los hooligans en nuestra soberanía y sus actos provocativos sin disimulo contra nosotros y advertimos seriamente a las autoridades de la República de Corea (del Sur) que revelaron una vez más su oscura intención de enfrentarse a nosotros. Deberían detener de inmediato cualquier acto que invite a su destrucción. Los belicistas militares de la República de Corea seguramente se verán obligados a pagar un alto precio por su imperdonable histeria", ha concluido.

SEÚL RECHAZA LAS ACUSACIONES DE PYONGYANG

Sin embargo, las autoridades de Seúl han negado tajantemente las acusaciones vertidas por sus homólogas norcoreanas, subrayando que el Ejército surcoreano no opera los modelos de dron identificados por Pyongyang.

Así las cosas, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, ha asegurado en declaraciones a la agencia surcoreana de noticias Yonhap que las recriminaciones de Corea del Norte son "absolutamente falsas", y ha agregado que las imágenes de los drones publicadas por Pyongyang no son modelos propiedad de las Fuerzas Armadas del país.

Ahn se ha apoyado en el reciente episodio al que se ha referido como "la pesadilla de la ley marcial" para justificar la inviabilidad de los hechos denunciados por Corea del Norte, incidiendo en que ni su fuerza aérea ni su fuerza terrestre realizaron operaciones en las fechas señaladas.

Así las cosas, el responsable de Defensa surcoreano ha abierto la puerta a una investigación conjunta entre Corea del Sur y Corea del Norte sobre el asunto, según recoge la citada agencia.