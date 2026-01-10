Agencias

Belinda Bencic lleva a Suiza a la final

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- Suiza, liderada por Belinda Bencic, alcanzó la final de la United Cup después de superar a Bélgica, y disputará el título al ganador del otro duelo, entre Polonia y la vigente campeona, Estados Unidos.

Bencic ha liderado al cuadro helvético durante toda la competición por equipos, mixto, que ha formado parte de la apertura del año competitivo. Ha ganado todos los encuentros que ha disputado, tanto en individual como en dobles.

La tenista suiza, undécima del mundo, ganó su compromiso ante la belga Elise Mertens en tres sets (6-3, 4-6 y 7-6(0) en dos horas y 39 minutos, y encarriló la serie contra el conjunto belga que equilibró la situación al ganar el individual masculino. Zizou Bergs batió al veterano Stanislas Wawrinka, de 40 años, que este curso ha anunciado su retirada. Begs ganó por 6-3, 6-7(4) y 6-3.

Todo quedó en manos del punto de dobles y Bencic volvió a asumir la responsabilidad. Y junto a Jakub Paul vencieron a Mertens y Bergs por 6-3, 0-6 y 10-5 y sellaron la clasificación de Suiza para la primera final de su historia en la United Cup.

El conjunto helvético espera rival. O Polonia, con Hubert Hurkacz e Iga Swiatek, o Estados Unidos liderado por Coco Gauff y Taylor Fritz.

