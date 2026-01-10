Agencias

Asesinan a al menos cinco jóvenes en una masacre en el norte de Colombia

Bogotá, 10 ene (EFE).- Al menos cinco jóvenes fueron asesinados durante la noche del viernes en una masacre en el municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira (norte), en un ataque perpetrado por hombres armados que dispararon de manera indiscriminada, denunció este sábado el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Según la organización, los asesinatos ocurrieron en el barrio Altos de Parrantial, donde los atacantes, que se movilizaban en una camioneta de alta gama, descendieron del vehículo y "dispararon de manera indiscriminada contra un grupo de personas".

Las víctimas murieron en el lugar y otras dos personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un centro médico del municipio.

Indepaz identificó a las personas asesinadas como Eider Cantillo, de 33 años; Janer Bustamante, de 23; Alex Mendoza, de 25; Jean Carlos Meza Estrada, de 27 años, y Víctor Manuel Jurado Maza, de 32 años.

Indepaz señaló que este hecho corresponde a la masacre número cuatro registrada en Colombia en lo que va de 2026, después de que en 2025 se documentaran al menos 78 masacres en el país, "en un contexto de persistente violencia armada contra la población civil", según los registros de la organización.

De acuerdo con Indepaz, en la zona tienen presencia el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y bandas criminales de carácter local. EFE

