Trump anuncia que recibirá a la opositora venezolana Machado la próxima semana

Durante una reciente entrevista en la cadena Fox News, María Corina Machado manifestó su disposición a compartir el Premio Nobel que recibió en Oslo en diciembre pasado. Este intercambio se produjo en el contexto de la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas. Ante esta declaración, Donald Trump confirmó una próxima reunión con la dirigente opositora la siguiente semana en Estados Unidos, según reportó Fox News. El anuncio ocurre días después del operativo que resultó en la captura de los principales referentes del chavismo.

De acuerdo con la información publicada por Fox News, Trump detalló que la líder opositora viajará a territorio estadounidense para mantener un encuentro presencial. “Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla”, indicó Trump a la cadena de televisión. El presidente explicó que recibiría con agrado el galardón de parte de Machado, a quien calificó como “una persona muy agradable”.

Machado dialogó previamente con Fox News, donde expresó que consideraría compartir el premio que le fue otorgado en Noruega, en relación a su papel en la oposición venezolana. La visita de la opositora se enmarca en un momento de gran tensión política tras el operativo realizado el pasado fin de semana en Caracas, donde resultaron capturados Maduro y su esposa, de acuerdo con los datos difundidos por la propia cadena estadounidense.

El medio Fox News relató que durante la entrevista, Trump reiteró que preferiría no considerar a Machado para asumir la presidencia venezolana, aun tras la detención del mandatario y de Cilia Flores. Además, el presidente subrayó que ha logrado evitar la participación de su país en ocho conflictos bélicos durante su mandato, defendiendo su gestión en materia internacional.

El contexto de la próxima reunión entre Trump y Machado se enlaza con los acontecimientos políticos recientes en Venezuela, donde la oposición ha ganado notoriedad tras el golpe a la dirigencia oficialista. La invitación de Trump y la aceptación por parte de Machado refuerzan la atención internacional sobre el futuro político inmediato en Venezuela y las relaciones entre la oposición y la administración estadounidense. Tanto Trump como Machado enfatizaron en sus declaraciones la importancia del galardón y el reconocimiento internacional como símbolos del compromiso por el cambio político en el país sudamericano, según reportó Fox News.

A lo largo de la conversación mediática recogida por Fox News, ambos protagonistas pusieron en relieve la relevancia de la cooperación internacional y la presión diplomática en el escenario venezolano, destacando los recientes sucesos en Caracas y la repercusión del Nobel otorgado a la opositora. Trump expresó que constituiría “un gran honor” recibir el premio directamente de manos de Machado, subrayando el vínculo entre su administración y la dirigencia opositora venezolana.

El despliegue de las fuerzas que resultó en la captura de Maduro y Flores durante el fin de semana pasado en Caracas fue uno de los puntos centrales abordados en las entrevistas por Fox News. La reacción de la Casa Blanca y la decisión de concretar una reunión entre Trump y Machado ilustran la continuidad de los vínculos políticos y el respaldo a sectores opositores en América Latina desde la perspectiva estadounidense.

Mientras tanto, los detalles acerca del formato, la fecha y el lugar exactos del encuentro entre Trump y Machado no han sido especificados. Fox News informó que ambos equipos mantienen conversaciones para ultimar detalles logísticos. La agenda política entre Estados Unidos y Venezuela marca un nuevo episodio tras la caída de Nicolás Maduro, con la comunidad internacional observando las implicancias de estos acercamientos y reconocimientos.

En las declaraciones atribuidas por Fox News, la líder opositora reiteró su compromiso con la transición política venezolana y el aprovechamiento de escenarios diplomáticos para afianzar la democracia en el país. Las declaraciones recogidas por la cadena incluyen referencias a la importancia del reconocimiento internacional y la dinámica de relaciones con la actual administración de la Casa Blanca en este nuevo escenario político regional.