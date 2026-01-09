Sánchez se reúne con víctimas de abusos en Iglesia: "Nada borra lo sucedido pero el acuerdo alcanzado es necesario"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, destacó la importancia del acuerdo alcanzado con la Iglesia católica para la reparación de las víctimas de abusos sexuales cometidos en entornos religiosos, subrayando que los hechos ya ocurridos no pueden deshacerse pero que el proceso de reparación resulta indispensable. Esta declaración tuvo lugar tras un encuentro con asociaciones que representan a personas afectadas por este tipo de agresiones. Según informó Europa Press, la reunión, celebrada en La Moncloa este viernes, tuvo lugar apenas veinticuatro horas después de la firma del pacto entre el Ejecutivo y la institución eclesiástica.

Durante más de una hora, Sánchez conversó con representantes de diversas organizaciones de víctimas, acompañado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El medio Europa Press reportó que el jefe del Ejecutivo utilizó su perfil en la red social X para explicar el sentido de la reunión y la trascendencia del acuerdo firmado: “Nada borra lo sucedido, pero el acuerdo alcanzado para su reparación es necesario. Nunca debió ocurrir y nunca puede repetirse”. Este mensaje sintetiza la posición del Gobierno sobre la gravedad de los hechos y sobre la responsabilidad institucional para evitar su repetición.

El medio Europa Press detalló que el encuentro en Moncloa representa un paso relevante en la implementación del marco de reparación recogido en el pacto que firmaron el Gobierno y la Iglesia católica, y que busca dar respuesta a las demandas de justicia y reconocimiento expresadas durante años por los colectivos de afectados. Tras la cita, diversos asistentes mencionaron el clima de escucha y la disposición de las autoridades a facilitar medidas que ayuden a restaurar la dignidad de las personas que han sufrido abusos en el seno de instituciones religiosas.

El acuerdo alcanzado el día previo, según consignó Europa Press, constituye un compromiso entre el Ejecutivo y la Iglesia para establecer procedimientos de reparación que incluyen labores de reconocimiento, apoyo psicológico, y posibles compensaciones. En el encuentro con Sánchez, los representantes de las víctimas trasladaron sus valoraciones sobre los próximos pasos a tomar y plantearon sus inquietudes sobre la necesidad de garantizar mecanismos efectivos de seguimiento y control para que las recomendaciones contempladas en el acuerdo se lleven a cabo.

La presencia de Félix Bolaños, ministro con competencias en Presidencia y Justicia y actor clave en la negociación del pacto, puso de manifiesto el interés del Gobierno en liderar la coordinación institucional necesaria para implementar las medidas previstas. Europa Press subrayó que la reunión sirvió también para iniciar el diálogo con las asociaciones sobre los procedimientos específicos que concretarán la reparación y para escuchar de primera mano el testimonio de las víctimas sobre el impacto duradero que estos abusos han generado.

Tal como informó Europa Press, las víctimas han insistido a lo largo del proceso en la necesidad de que los reconocimientos no se limiten a cuestiones simbólicas, sino que traduzcan en acciones concretas de apoyo integral, protección y justicia. El Gobierno, a través de Sánchez y Bolaños, expresó su intención de mantener con ellas un canal abierto de comunicación para que sus necesidades y demandas tengan una respuesta efectiva en la aplicación práctica del acuerdo.

El enfoque del Ejecutivo se dirige hacia la prevención de que hechos similares vuelvan a repetirse en instituciones religiosas, tal y como manifestó Sánchez con su afirmación de que “nunca debió ocurrir y nunca puede repetirse”. Según Europa Press, este principio guía tanto la estructura del acuerdo como las conversaciones mantenidas en La Moncloa, en las que las víctimas tuvieron la oportunidad de participar directamente en la definición de las prioridades del proceso de reparación y colaboración institucional.