Mineápolis clama contra los "abusos" de los agentes de inmigración: "¡Fuera ICE ahora!"

Esteban Capdepon Sendra

Mineápolis (EE.UU.), 8 ene (EFE).- Cientos de personas salieron este jueves en Mineápolis, en el estado de Minnesota, a denunciar los "abusos" de los agentes de inmigración enviados por el presidente, Donald Trump, a la ciudad en el segundo día de protestas por la muerte de una mujer estadounidense tras recibir varios disparos por parte de un miembro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del país (ICE, por sus siglas en inglés).

"¿Qué queremos? Que se vaya el ICE. ¿Cuándo lo queremos? Ahora. ¡Fuera ICE ahora! ¡Fuera ICE de la ciudad ya!", coreaban al inicio de la concentración.

La multitud bloqueó uno de los cruces del centro de Mineápolis y después de las intervenciones de miembros de las organizaciones convocantes marcharon por la calles de la ciudad, a pocos metros de donde ocurrió el suceso, a pesar de la lluvia y una sensación térmica bajo cero.

El pasado miércoles, un agente del ICE, identificado por un medio local como Jonathan Ross, disparó hasta acabar con la vida de Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, mientras maniobraba su vehículo en medio de una redada, que intentaba bloquear.

"Queremos justicia para ella. Queremos que el ICE se vaya de Mineápolis. No los necesitamos. Nuestros vecinos no son una amenaza, no son gente a la que tenemos que temer. Son parte de nuestra comunidad, los mexicanos, los somalíes. Todos", aseguró a EFE Clarissa, de 19, que vive a cuatro calles de donde murió Good.

Los asistentes a la protesta denunciaron que la presencia de los agentes federales en la ciudad supone una amenaza para todos ellos, aunque especialmente para los inmigrantes que viven en Mineápolis.

"Tengo vecinos que son inmigrantes irregulares y que no pueden ni salir a la calle. He estado repartiendo comida a través de una iglesia a 10.000 familias que tienen miedo de salir de sus casas. El ICE tiene que irse. Como dijo nuestro alcalde, ¡largo de Mineápolis!", pidió Elise, de 70 años.

A lo largo de la marcha abundaron las proclamas contra el cuerpo federal y contra la Administración de Donald Trump, así como los carteles en los que se podía leer "que le den a ICE" y banderas como la estadounidense colocada del revés, que tradicionalmente se usaba como una señal de grave peligro para la vida, aunque cada vez es más común en las protestas contra el Gobierno.

Entre otras cosas, los manifestantes exigieron que "caiga el peso de la ley" sobre el agente que disparó, aunque el vicepresidente, JD Vance, aseguró horas antes en una rueda de prensa que goza de "inmunidad absoluta".

"Una mujer de nuestra comunidad fue asesinada a plena luz del día al lado de donde vivimos. Es repugnante que puedan hacer algo así, que pueda quitar una vida de esa manera", apuntó Kevin, de 29 años.

"La gente quiere decir que fue en defensa propia. ¿Defensa propia? ¡Le disparó a quemarropa en la cara!", añadió enfadado intentando rebatir el argumento del Gobierno de Trump, que alega que la mujer intentó atropellar al agente.

El mandatario fue el protagonista de muchas proclamas y pancartas que le señalaron como responsable de los sucedido por haber desplegado a las tropas en la ciudad pese al rechazo de los dirigentes locales y estatales.

"Estados Unidos debería ser el mejor país, y no lo es. Y la razón es Donald Trump. Por su culpa no somos un gran país. Alimenta el racismo y la intolerancia. Eso no es bueno, y es a lo que se dedica. Estos son mis vecinos y tenemos que protegerlos. Mineápolis siempre ha sido buena en eso", afirmó Kylie, de 24 años, que sujetaba un cartel con la cara de Trump en el que se podía leer "asesino".

En medio de la marcha, una de los miembros de las organizaciones convocantes informó de que dos personas se encontraban heridas tras haber sido disparadas por otro agente del ICE en Portland, en el estado de Oregón.

La noticia provocó un enorme rechazo entre los manifestantes, que empezaron a gritar a un más alto proclamas e insultos contra la agencia migratoria.

"¡Fuera a ICE. Que le den a ICE!", coreaban por las calles de Mineápolis.

La protesta se llevó acabo sin reporte de incidentes con agentes policiales ni con agentes federales, que no se dejaron ver en ningún momento del recorrido. EFE

(foto)(vídeo)