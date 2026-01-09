Microsoft comienza a permitir hacer compras directamente desde las conversaciones con Copilot

Microsoft abrió el acceso a la opción de compras integradas en Copilot mientras continúa asociándose con nuevos minoristas, incluidos Etsy y otras plataformas, para ampliar su catálogo. Según informó Europa Press, la empresa lanzó Copilot Checkout, una función con la que los usuarios pueden adquirir productos recomendados directamente durante la interacción con el asistente de inteligencia artificial, sin necesidad de salir de la conversación ni acudir a sitios web externos.

De acuerdo con Europa Press, la nueva herramienta se encuentra disponible inicialmente en Estados Unidos y permite a las personas gestionar todo el proceso de compra, desde la selección hasta el pago, en la misma aplicación donde se desarrolla el diálogo con Copilot. La empresa detalló que, tras solicitar información sobre algún producto, el asistente muestra alternativas recomendadas y, antes de sugerir cualquiera de ellas, consulta al usuario sobre aspectos adicionales para ajustar la propuesta a sus necesidades.

Microsoft informó, siempre según Europa Press, que la integración de Copilot Checkout ha sido posible gracias a colaboraciones con plataformas de pago como PayPal, Shopify y Stripe, lo que facilita la realización de pagos y administra la información de envío directamente desde la aplicación. El sistema funciona de manera que, después de recibir la recomendación personalizada, el usuario accede a detalles adicionales y decide efectuar la compra, lo que genera una pantalla de pago interna donde se introducen los datos necesarios para completar la adquisición.

Además, el medio Europa Press consignó que Etsy, uno de los mercados más relevantes para productos creativos y artesanales, figura entre los primeros comercios en integrarse al sistema desde su lanzamiento. Microsoft anticipó que otros distribuidores también podrán aparecer próximamente en Copilot, ya que planea aumentar el número de comercios participantes a lo largo del mes. Para ello, los comerciantes interesados deben solicitar su inclusión en Copilot Checkout mediante PayPal o Stripe, lo que, según la compañía, les permite conservar la titularidad de las transacciones, los datos de los clientes y el control íntegro de la relación comercial.

Según explicó la propia compañía, el anuncio de la integración directa entre Copilot y el comercio electrónico representa una nueva fase tras la experiencia introducida en noviembre del año anterior, cuando Microsoft integró Copilot en Edge para facilitar la búsqueda y compra de productos. Bajo este esquema, los usuarios contaban con herramientas de comparación de precios, revisiones del historial de precios e información detallada, complementadas por sistemas de reembolso. Con el lanzamiento de Copilot Checkout, ese modelo se expande y se vuelve más interactivo, permitiendo una experiencia de compra sin interrupciones ni redirecciones fuera de la aplicación.

Conforme a lo adelantado por Microsoft y publicado por Europa Press, los responsables de las tiendas que deseen incluir sus productos en Copilot necesitan gestionar su solicitud de incorporación, tras lo cual mantienen la posesión de los datos clave y las operaciones de cliente, a diferencia de otras plataformas donde la intermediación del servicio puede diluir ese control. La intención de la compañía es ofrecer una integración que preserve la autonomía de cada comerciante y, al mismo tiempo, facilite la compra al usuario mediante un proceso simplificado y centralizado.

La compañía subrayó a través de Europa Press que el avance de esta modalidad de compras responde a la evolución del comercio digital y a la demanda de mayor inmediatez y conveniencia por parte de los usuarios. Microsoft planifica continuar ampliando la red de colaboración con empresas y comercios, con el objetivo de integrar nuevas marcas y productos en Copilot, haciendo la experiencia más completa para los consumidores y fortaleciendo la relación directa entre vendedores y compradores en el entorno digital.