Dimitri Medvedev sostuvo que Nicolás Maduro podría ser liberado por Estados Unidos bajo algún pretexto, lo que permitiría al presidente venezolano convertirse en un referente histórico sudamericano similar a figuras como Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Hugo Chávez. Con esta declaración, el exmandatario ruso planteó que Washington podría optar por una salida discreta ante la presión internacional tras la detención de Maduro durante la intervención estadounidense en Caracas. Según informó Europa Press, Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, vinculó el futuro del dirigente chavista a movimientos políticos que permitirían su excarcelación y una eventual transformación en símbolo político para la región.

El medio Europa Press detalló que Medvedev, por medio de una publicación en redes sociales realizada el viernes, criticó con dureza la intervención llevada a cabo el 3 de enero por Estados Unidos en Venezuela, acción que resultó en la detención del presidente Maduro en Caracas. El expresidente ruso calificó la operación estadounidense como una "grosería y vileza", aludiendo al desalojo del poder de Maduro impulsado por Washington. El exmandatario puso en duda el interés de Estados Unidos en desplegar una operación de mayor escala en territorio venezolano en el supuesto de que las nuevas autoridades interinas se nieguen a cooperar en los términos propuestos por el gobierno estadounidense.

Medvedev insistió en que, luego de esta intervención, las élites políticas de Estados Unidos deberían modificar su postura respecto a la política exterior de Rusia: "meter para siempre sus largas lenguas en sus traseros raquíticos" y reconocer la legitimidad de las acciones rusas en Ucrania. Europa Press citó así la exigencia del político ruso de que Washington avale públicamente la llamada "operación militar especial", término que el Kremlin emplea para referirse a lo que internacionalmente se ha calificado como la invasión a Ucrania.

La advertencia de Medvedev apuntó también a posibles escenarios futuros en el contexto venezolano. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso sostuvo que Estados Unidos se enfrenta a la posibilidad de un conflicto más violento si persiste con las intervenciones en Venezuela, especialmente en circunstancias donde las autoridades interinas rehúsen colaborar en la administración y reparto del petróleo a largo plazo con los intereses estadounidenses. "¿Acaso Trump iniciará realmente una operación terrestre? En ese caso, sin duda no podría prescindir del Congreso, y sería mucho más sangrienta que el descarado secuestro de Maduro", expuso Medvedev, sugiriendo que cualquier escalada militar en Caracas podría provocar un enfrentamiento de mayor gravedad que los hechos ya ocurridos.

Según reportó Europa Press, Medvedev argumentó que tras lo sucedido en Venezuela, Estados Unidos debería aceptar la legitimidad de la incursión rusa en Ucrania. Para el político ruso, la acción de Washington en Caracas es comparable a la "operación militar especial" que Rusia sostiene en Ucrania, y subrayó que quienes diseñan la política internacional estadounidense deben asumir responsabilidades similares a las que atribuyen a Moscú.

En su análisis sobre el futuro de Maduro, Medvedev señaló solo dos desenlaces posibles según la coyuntura política internacional. Por un lado, recomendó a las autoridades estadounidenses liberar al presidente venezolano con algún justificativo plausible; por otro, planteó que si Maduro permanece en prisión, su figura podría adquirir un significado equiparable al de Nelson Mandela, transformándose en un "nuevo Mandela latinoamericano". En esta línea, el exmandatario ruso estimó que lo más probable es que Maduro reciba un indulto, decisión que corresponde, según expresó, tanto a Donald Trump como a cualquier posible sucesor en la Casa Blanca, consecuencia de la presión que podría ejercer la opinión pública global.

Europa Press recogió también la observación de Medvedev sobre la potencial repercusión regional del caso Maduro. En su mensaje, el político ruso escribió que si se produjera la excarcelación, el dirigente venezolano entraría en la historia de Sudamérica junto a Bolívar, Miranda y Chávez, estableciendo una comparación directa con figuras de peso en la historia política del continente. Esta declaración refuerza la percepción de Moscú sobre el papel de Maduro en la geopolítica sudamericana y su relevancia ante el desarrollo del actual conflicto diplomático entre Rusia y Estados Unidos.

El análisis difundido por Europa Press incluye la perspectiva de Medvedev sobre el riesgo de agravamiento de la violencia en Venezuela si la política de Washington apuesta por la imposición de condiciones sobre la explotación y distribución del petróleo nacional en beneficio de intereses estadounidenses. Según Medvedev, la negativa de las autoridades venezolanas, ya sean interinas o futuras, a aceptar tales exigencias podría derivar en una escalada del conflicto y mayor derramamiento de sangre, superando los niveles alcanzados durante la detención de Maduro.

La publicación de Medvedev abordó de manera reiterada el paralelismo entre la intervención estadounidense en Venezuela y la justificación rusa de sus acciones en Ucrania. El político sostiene que Rusia actuó con la misma legitimidad con la que, según él, Estados Unidos intervino en territorio venezolano para cambiar el rumbo político del país sudamericano. Europa Press consignó que Medvedev, en su mensaje, consolida este argumento para demandar un trato equitativo en el reconocimiento internacional de los actos de ambas potencias.

En resumen, la postura de Medvedev, registrada por Europa Press, abarca la condena a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la exigencia de que Washington acepte la legitimidad de la operación rusa en Ucrania y la advertencia sobre un incremento de la violencia si se mantienen acciones similares en Caracas. Además, el exmandatario ruso proyectó posibles futuros para Nicolás Maduro, vinculando su destino al desarrollo de la situación política internacional y a la respuesta de las autoridades estadounidenses ante la presión interna y externa.