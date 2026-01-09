Agencias

La oposición mayoritaria de Venezuela saluda liberaciones de presos políticos

Guardar

Caracas, 8 ene (EFE).- La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), celebró este jueves la liberación de los dirigentes políticos Enrique Márquez y Biagio Pilieri, así como de la activista Rocío San Miguel y de otros cuatro ciudadanos españoles.

"Esperamos que en los próximos minutos se materialicen más liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos, ya que hasta ahora solo tenemos confirmación de la liberación de siete ciudadanos", señaló la PUD en una publicación en X.

Las liberaciones ocurren tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, sobre la excarcelación de presos políticos en el país.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Muere una persona en un bombardeo de Israel contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

Una incursión militar israelí dejó al menos un fallecido en Zeita, según informaron fuentes oficiales libanesas, mientras crecen las tensiones por el rearme de Hezbolá y se multiplican los cruces diplomáticos a pesar de un frágil cese de hostilidades

Muere una persona en un

Trump incentiva a las petroleras de EEUU a invertir en Venezuela pero el sector aún duda

Infobae

Oriol Pla Solina protagoniza 'Gula / Gola' en Centro Dramático Nacional, una crítica satírica al consumismo

Con elementos de humor, crítica social y lenguaje visual, la nueva propuesta de Pau Matas Nogué y Oriol Pla Solina aborda el deterioro emocional ligado al consumo desde una perspectiva multidisciplinar, donde la máquina expendedora simboliza la búsqueda de plenitud

Oriol Pla Solina protagoniza 'Gula

Policía indonesia investiga por negligencia al capitán del barco de españoles que naufragó

Infobae

Janus Henderson y HSBC acuerdan la distribución de un fondo temático global de renta variable

La nueva alianza permitirá comercializar un innovador producto bursátil exclusivo para grandes patrimonios en varias regiones, con una estrategia de inversión selectiva y diversificada, centrada en tendencias de futuro y mercados globales según Janus Henderson

Janus Henderson y HSBC acuerdan