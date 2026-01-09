La Liga F guardará un minuto de silencio en la jornada 15 por el fallecimiento de Fernando Martín y su familia

El hallazgo de los cuerpos sin vida de Fernando Martín, su hijo de 9 años Mateo y la niña de 12 años Lía en los últimos días ha causado profunda conmoción en la comunidad futbolística. De acuerdo con Europa Press, la búsqueda de Quique, de 10 años, sigue suspendida, tras el trágico naufragio que afectó a la familia durante unas vacaciones en Indonesia. Este suceso ha movilizado a toda la estructura de la Liga F, que rendirá homenaje a las víctimas con un minuto de silencio en cada partido de la jornada 15.

Según informó la Liga F a través de un comunicado reproducido por Europa Press, todos los equipos, árbitras y futbolistas participarán en el tributo para honrar la memoria de Fernando Martín, quien ejercía como entrenador del Valencia CF Femenino B, así como la de su familia. La organización expresó sus condolencias: “Desde Liga F queremos expresar nuestro más profundo pesar y consternación ante una pérdida tan devastadora, y trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares y allegados, así como al Valencia CF y a toda su estructura deportiva”.

La tragedia se produjo el 26 de diciembre, cuando la embarcación en la que viajaba Martín, su hijo, su pareja Andrea Ortuño y los tres hijos de ella naufragó en aguas del Parque Nacional de Komodo, en Indonesia. Según los detalles consignados por Europa Press, en el bote se encontraban seis españoles. Solo sobrevivieron Ortuño y una de sus hijas menores de edad. El fallecimiento de cuatro miembros de la familia ha generado consternación en todo el ámbito del fútbol femenino en España.

Fernando Martín, de 44 años, se desempeñaba como técnico del filial valencianista y había trabajado como asistente en el primer equipo femenino del Valencia durante la temporada anterior. La pérdida afecta no solo a su familia directa, sino también a la institución valencianista y a la comunidad de entrenadores y futbolistas, que compartieron proyectos deportivos con él.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, los clubes y el personal arbitral participarán en la iniciativa impulsada por la Liga F, que busca extender un gesto de solidaridad con los familiares y allegados de las víctimas. Al sumarse todas las partes implicadas en la competición, el homenaje toma una dimensión colectiva, reflejando el impacto de la tragedia en el ámbito deportivo.

La Liga F subrayó en su comunicado la unidad y el apoyo de equipos y profesionales del fútbol femenino para acompañar a los familiares, afectados por una pérdida que describieron como conmocionante. La decisión de dedicar un minuto de silencio al inicio de cada encuentro de la jornada responde a la voluntad de expresar el dolor compartido y la solidaridad entre quienes integran el torneo.

El medio Europa Press destacó que la búsqueda de Quique, el único menor desaparecido tras el naufragio, fue suspendida recientemente, lo que añade una carga de duelo entre quienes siguen de cerca el caso. La tragedia se suma a otros antecedentes de incidentes similares que han afectado a personas españolas en el extranjero, especialmente durante la temporada vacacional.

Los mensajes institucionales de condolencia y la participación de todos los actores del fútbol femenino en el tributo evidencian el alcance nacional del suceso. Según reportó Europa Press, la reacción del Valencia CF y de toda su estructura deportiva refleja la dimensión del impacto causado por la pérdida de Fernando Martín y su familia.

El tributo institucional se realizará antes del inicio de cada partido de la jornada 15, reuniendo a equipos, futbolistas y árbitras en el centro del campo. La organización puso de relieve el compromiso del conjunto de la Liga F para apoyar a los allegados y procurar una expresión pública de pesar. La noticia ha tenido eco en medios nacionales, que han remarcado la importancia del gesto y la cohesión del sector frente a la tragedia.

La Liga F reiteró que este homenaje colectivo tiene como objetivo acompañar a la familia golpeada por la tragedia y evidenciar el duelo que atraviesa toda la comunidad del fútbol femenino español. Según Europe Press, la medida se implementará en todas las sedes donde se dispute la jornada quince del campeonato, asegurando la participación y visibilización del sentir generalizado por la pérdida de Martín y sus familiares.