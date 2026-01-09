La caza de ballenas comenzó hace 5.000 años, mil años antes de lo que se creía, según un estudio

La investigación identificó en los sambaquis del sur de Brasil una notable cantidad de restos óseos de ballena jorobada. Esto llevó a los científicos a considerar que, en el pasado, la presencia de estas ballenas se extendía mucho más al sur que las áreas de cría conocidas actualmente frente a la costa brasileña. La coautora Marta Cremer indicó ante este hallazgo que el notable incremento de avistamientos recientes en el sur de Brasil podría estar relacionado con la recolonización histórica de la especie, lo que tiene repercusiones en el ámbito de la conservación. Según detalló la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en un comunicado, la clave de estos hallazgos se encuentra en un estudio internacional divulgado en 'Nature Communications', donde se precisa que las comunidades indígenas asociadas a los grandes sambaquis, o montículos de conchas, en la bahía de Babitonga, adoptaron técnicas especializadas para la caza de cetáceos hace unos 5.000 años.

El medio UAB informó que este descubrimiento, encabezado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la UAB (ICTA-UAB), sugiere que la cacería sistemática de ballenas comenzó mil años antes de lo que estaba documentado en otras culturas como las del Ártico y del Pacífico Norte, donde la evidencia arqueológica más antigua databa de entre 3.500 y 2.500 años atrás. Los científicos responsables del trabajo, Krista McGrath y André Colonese, lideraron un equipo internacional que analizó cientos de restos de huesos de cetáceos y herramientas óseas encontradas en sambaquis de la bahía de Babitonga, una región al sur de Brasil cuyas evidencias se conservan en el Museo Arqueológico de Sambaquis de Joinville debido a la desaparición de muchos de estos sitios originales.

Según publicó la UAB, el estudio empleó métodos combinados de zooarqueología, análisis tipológico y técnicas moleculares avanzadas para examinar los huesos y los instrumentos fabricados a partir de piezas de cetáceo. El equipo pudo identificar restos de ballena franca austral, ballena jorobada, rorcual azul, rorcual sei, cachalote y delfín, muchos de los cuales presentaban señales claras de corte asociadas con el despiece, lo que refuerza la hipótesis de una actividad de caza intencional y no simplemente el aprovechamiento de animales que llegaban muertos a la costa.

El medio UAB detalló que los investigadores también catalogaron grandes arpones realizados con huesos de ballena, algunos de los mayores artefactos de este tipo conocidos en Sudamérica. La presencia de estas herramientas, junto con la abundancia de huesos y su aparición en contextos funerarios, apoya la idea de un conocimiento técnico y social orientado a la cacería organizada de ballenas, transformando la visión tradicional sobre la economía y la organización de estas comunidades indígenas.

Krista McGrath, una de las autoras principales, señaló en declaraciones recogidas por la UAB que los datos obtenidos “demuestran claramente que estas comunidades desarrollaron el conocimiento, las herramientas y las estrategias especializadas necesarias para cazar grandes ballenas miles de años antes” de lo que indicaban estudios anteriores. De acuerdo con el medio universitario, este resultado contribuye a redefinir el lugar de las sociedades sudamericanas en los orígenes de las culturas marítimas complejas, hasta ahora atribuido casi exclusivamente a las sociedades posglaciales del hemisferio norte.

El análisis de contextos funerarios, donde aparecen huesos de ballena junto a restos humanos, sugiere que estos cetáceos desempeñaban además un papel relevante más allá de la alimentación. La inclusión de estos restos en prácticas rituales y sociales evidencia una relación estructurada entre las comunidades sambaqui y el ambiente marítimo, de acuerdo con lo reportado por la UAB.

André Colonese, también autor del estudio, expresó según la UAB que la investigación “abre una nueva perspectiva” sobre la estructura social de los pueblos sambaqui y supone una revisión de paradigma, ya que revela a estos grupos como balleneros además de recolectores y pescadores. Esta visión otorga mayor complejidad a la organización social y tecnológica de las poblaciones costeras del Holoceno en Brasil.

El estudio se publicó en la revista ‘Nature Communications’ y consolida el uso de metodología interdisciplinaria para estudiar restos arqueológicos, permitiendo documentar no solo la diversidad de especies capturadas, sino también el desarrollo de tecnologías orientadas específicamente a la caza de grandes cetáceos. El museo donde se conservan los materiales analizados es actualmente uno de los principales repositorios de información sobre estas antiguas culturas, tras la destrucción o alteración de varios sambaquis originales.

Según consignó la UAB, la revisión de la distribución histórica de la ballena jorobada en el Atlántico sur a partir de los restos arqueológicos y de los avistamientos recientes introduce nuevos elementos en las discusiones ecológicas sobre la conservación de cetáceos en la región, subrayando los vínculos entre pasado y presente en la gestión de especies marinas.

Este trabajo, liderado internacionalmente pero con especial implicancia para el estudio del pasado sudamericano, también evidencia la importancia de la colaboración entre instituciones académicas y museos para la recuperación y reinterpretación de los orígenes tecnológicos, sociales y ambientales de las poblaciones que habitaron la costa atlántica de Brasil hace cinco milenios.